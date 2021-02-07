缅甸再爆发大规模示威抗议军事政变

数万人星期天（2月7日）连续第二天在缅甸最大城市参加示威，以及数千个遍布全国各地的集会，抗议上周发生的军政府政变，以及对民选领导人昂山素季的拘押。法新社说，缅甸成千上万反对政变的示威者今天重返街头，民众对军方驱逐民选领袖昂山素季的不满持续升高，就算切断网路也无法压制民怨。警方部署大批镇暴警察，水柱也准备好在旁待命，但目前为止并未传出重大冲突。

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数万缅甸人参加2007年以来规模最大的抗议示威。据美国之音今天报道称，缅甸仰光的示威者致象征反政变抗议的三指礼，另一只手拿着缅甸国务资政昂山素季的画像，要求军政府释放这位诺贝尔和平奖得主。

尽管发生互联网中断和电话线路受限，这次抗议成为2007年由佛教僧侣主导的“番红花革命”以来最大的示威活动。

商业首都仰光的人群，手中拿着红色气球，这种颜色代表着昂山素季的全国民主联盟，高喊：“我们不要军事独裁。我们要民主。”

缅甸军方星期一上午夺取了政权，使这个东南亚国家陷入困境的民主过渡骤然停止，并引发了国际间的愤怒。

星期六，成千上万人走上街头，参加了政变以来第一场大规模的抗议活动。

星期天早上，大批人群从仰光的各个角落汇聚在赫莱丹(Hledan)镇，另有一些人从停滞的交通中穿行，并在明媚的阳光下在路中央行进。他们挥舞着民盟的旗帜，并用三指敬礼。这已经成为此次反政变抗议的象征。司机鸣喇叭，行人手举诺贝尔和平奖得主素季的照片。

自从军政府星期六关闭互联网并限制电话线路以来， 从脸书上播出的场面是少数传到国外的的画面。播出者在拍摄街道的同时表示，把信息传出去会有助于抗议者的安全。

位于仰光以北350公里的首都内比都（Naypyitaw）的军政府没有发表任何评论。

据美国之音报道，57岁的图图（Thu Thu）说：“他们已经开始切断互联网。如果他们制定更多规则，将会在教育、商业和健康等方面形成威胁。图图曾因参加1980年代末期的民主示威活动而被从前的军政府逮捕过。他说：“这就是为什么我们必须这样做。”

一个22岁的示威者和他10个朋友一起来到这里。他说：“我们不能接受政变。”这个因怕遭报复而不愿透露姓名的年轻人说：“这是为了我们的未来。我们必须走出来。”

到上午时，大约100个人骑着摩托车驶上东南沿海城市毛淡棉(Mawlamyine)的街头。学生和医生聚集在缅甸中部的曼德拉（Mandalay）市。

在东南部卡伦(Karen State)州帕亚统祖（Payathonzu）镇，另有数百人在警局外过夜。当地NLD议员们恐怕已经被逮捕起来。他们在外面停留到早晨，唱着支持民主的歌曲。

在没有互联网以及官方信息匮乏，关于素季和她的内阁成员的谣言不绝于耳。其中一个说到她已经被释放了，引来大群人周六在街头彻夜庆祝，但这个消息很快就被她的律师给撤销了。

联合国缅甸问题特别报告员托马斯·安德鲁斯（Thomas Andrews）说：“超过160人自军政府夺权后被捕。”安德鲁斯在周日的一份声明中说：“将军们现在正试图通过切断所有的互联网访问来瘫痪公民的抵抗运动，并使外界处于黑暗之中。”他说：“当缅甸人民处境危险，需要我们的时候，我们所有人都必须和缅甸人民站在一起。他们应得到更多。”

据法新社今天报道说，缅甸成千上万反对政变的示威者今天重返街头，民众对军方驱逐民选领袖翁山苏姬的不满持续升高，就算切断网路也无法压制民怨。昨天街头爆发至今最大型的示威之后，全国数以万计人今天走上街头，谴责这场让10年民主试验戛然而止的政变。

在汽车喇叭按鸣声的助阵之下，数以千计人高呼口号在仰光街头游行示威，他们高举「我们不想要军事独裁」的布条，以及昂山素季领导的「全国民主联盟」（National League for Democracy）的招牌红旗。

37岁的妙温（Myo Win, 译音）说：「我们会继续前进，持续要求，直到我们得到民主为止。打倒军事独裁。」