缅甸周日大示威 传警方镇压开枪

缅甸继续爆发公民抗命运动，抗议军方发动政变夺权。最大城市仰光周日（7日）有近10万人上街，规模是2007年反军政府“藏红花革命”后最大一次，示威者要求释放国务资政昂山素季和结束军方管治。在接壤泰国的东南部城市渺瓦底（Myawaddy），警员驱散人群期间传出数下枪声，未知伤亡情况。网络疯传警方开枪视频。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，缅甸反政变民众示威，脸书流传警方镇压枪响影片。消息说，脸书上公布的直播影音显示，缅甸警方驱散东南部城镇米瓦迪（Myawady）反对军政府政变的抗议活动时传出枪响。军政府上周发动政变后，民众示威要求释放遭软禁领导人昂山素季。

脸书上的影音中显示，穿着制服的员警手持枪枝冲向数百名示威者。可以听到枪声，但不清楚使用哪种弹药，也不清楚是否有人伤亡。

据该报道，缅甸军方1日发动政变，拘捕国务资政、政府实质领导人昂山素季，民众反对军方政变的抗议声浪也越来越高，不过，境内各地的示威活动在此之前一直是和平的。

缅甸主要城市仰光的网络在抗议上周军事政变、要求释放翁山苏姬的活动开始时陷入瘫痪，但目击者说，一天过后今天已恢复连线。

据东网报道称，仰光10万人反政变，南部警驱散示威传枪声。

缅甸继续爆发公民抗命运动，抗议军方发动政变夺权。最大城市仰光周日（7日）有近10万人上街，规模是2007年反军政府“藏红花革命”后最大一次，示威者要求释放国务资政昂山素季和结束军方管治。在接壤泰国的东南部城市渺瓦底（Myawaddy），警员驱散人群期间传出数下枪声，未知伤亡情况。

仰光的反军方示威规模愈来愈大，工会、学生和普通市民响应号召，他们身穿代表昂山素季所属政党全国民主联盟的红衣，带同红色气球和挥动政党旗帜，在仰光大学附近一个主要十字路口聚集，再沿着马路前进，期间高呼“昂山万岁”、“打倒军事独裁”，有司机响按以示支持。防暴警察封锁大学入口以阻挡示威，两辆水炮车在附近戒备。

该报道说，一名22岁学生受访时指，绝不能接受军事政变，“这是我们的未来，一定要站出来”。一名57岁示威者说：“他们（军方）已经封锁网络，如果他们管治得更多，就连教育、商业和医疗都受影响。”另外，联合国特别报告员安德鲁斯（Thomas Andrews）称，截至上周六（6日），军方拘留超过160名政界人物。

据新西兰联合报今天说，缅甸抗议军方发动政变的示威在2月7日踏入第二天，位于国内东南部小镇渺瓦底（Myawaddy）的街头传出枪声。根据路透社2月7日引述一个在社交媒体Facebook上进行直播的影片，显示位于克伦邦（Kayin）小镇渺瓦底的示威活动传出枪声。

影片显示身穿制服的警察持枪，他们冲入为数达数百名的示威者当中。警方开枪驱散示威者。路透社消息称未清楚警方发射的是什么弹药。以及不知道有没有人伤亡。