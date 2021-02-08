印军方人士：解放军持续强化中印实际控制线兵力

《印度斯坦时报》2月8日引述印度国安规划人员及印军消息人士的话报道称，中国军队在3488公里的中印实际控制线（LAC）并没有军事降级迹象，并在中印实际控制线的3个地区加强砲兵、自行榴弹炮和路基导弹的部署。消息人士称，中国军方还在拉达克东部班公湖北岸4指到7指地区重新部署且增加兵力，并构筑防线护墙。

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尽管中印双方已就两军边境对峙问题进行了9轮军长级会谈，但印度国安部门和军方人士指，中方在中印实际控制线作为没有降温迹象，反增加砲兵、自行榴弹炮和路基导弹的部署。报道指，印度国安规划人员表示，解放军不但在班公湖北岸地区修筑新防线护墙，还在南岸一带靠近中印实际控制线82公里的西藏阿里地区革吉县狮泉河军营，部署35辆重型军车和4辆83式152毫米自行榴弹炮。

报道称，印度军方1月也在距离中印实际控制线90公里的西藏日土县日土镇监视设施附近，观测到解放军进一步在当地部署重型军车、重型装备和构筑新的建筑工事，包括新的4个营帐和部队居住区。日土镇和狮泉河都位于阿克赛钦地区（Aksai Chin）。

报道引述匿名的印度陆军指挥官指出，班公湖北岸第4到第7指之间，解放军的部署少量增加，包括新的防御工事和新的部署。印方称，中国部队去年5月5日对班公湖北岸第4指发动“侵略”行动，导致中印实际控制线的军事紧张局势升级。一名印度军官表示，解放军去年12月下旬也布署更多火力和部队加强在斯潘古尔湖（Spanggur Tso）附近的阵地。解放军一直在拉达克中印实际控制线1597公里处一带进行长期部署，而斯潘古尔湖附近的防御工事目的在支持丘舒尔（Chushul）地区摩尔多加里逊（Moldo Garrison）营区的优势，而印度部队则占领凯拉西区（Kailash Ranges）的战略高地。

印度军方说，距离印度边界228公里的西藏拉萨解放军军营也调来地对空飞弹部署。这主要是中方担心西藏腹地遭印度空军攻击，因此在整个中印实际控制线一带地区主要城镇都部署地对空飞弹和高射炮。此外，印度指控，中国也在中印实际控制线中段普勒克（Lipulekh）通道兴建新的军事掩体，又在距离印度与中国、不丹三角汇集处仅23公里的鲁宾卡（Rubinkha）军营部署PHL-03自行火箭炮。