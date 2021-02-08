菅义伟：不接受中国海警法加剧紧张的运用

对于中国海警局船只近日多次驶入钓鱼岛海域（日称尖阁诸岛），日本官房长官加藤胜信2月8日表示，“实在令人遗憾，绝对不能容忍。”

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据共同社报道，日本第11管区海上保安总部（那霸）6日指，2艘中国海警局船只当日早晨4点45分左右起驶入了尖阁诸岛（中称钓鱼岛）附近的日本领海。这是中国允许海警局使用武器的《海警法》1日施行后，首次进入该争议海域。中国海警船未使用武器，在约8个半小时后驶离。

该部门7日亦指，2艘中国海警局船只当日凌晨3点50分左右起驶入尖阁诸岛附近的日本领海，在大正岛东南偏南约22公里海上调转船头朝向正在航行的日本渔船，做出了试图接近的动作。

对此，加藤胜信周一表示，除了在现场海域日本海上保安厅反复要求中方船只驶离外，日方还通过外交渠道向中国政府提出了抗议。他强调，“就尖阁诸岛周边的警戒监视将做到万无一失，向中方冷静且坚决地应对。”

此外，日本首相菅义伟8日在国会众院预算委员会会议上，就中国允许海警局使用武器的《海警法》施行表示，“完全无法接受通过运用在东海和南海海域加剧紧张的情况”。

菅义伟7日还在首相公邸会见庆应大学国际政治教授细谷雄一等，围绕中国海警局船只驶入该争议海域听取意见。