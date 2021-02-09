拜登上台后 美海军首度双航母南海军演

美海军太平洋舰队2月9日通过推特表示，“罗斯福”号和“尼米兹”号航母打击群正在南中国海进行双航母演练。这是自2020年7月以来，也是拜登总统上台后美海军首次举行此类演习。

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据悉，“罗斯福”号航母打击群于1月23日，经由巴士海峡进入南海活动。而“尼米兹”号航母打击群于2月5日由印度洋驶入南海随后与“罗斯福”号航母打击群汇合。美太平洋舰队发表声明表示，“两个打击群的舰艇和飞机在交通繁忙的地区协调行动，展示了美国海军在挑战性环境下的行动能力。作为双航母行动的一部分，打击群进行了多种演习，旨在提高资产之间的互操作性以及指挥和控制能力。”

声明称，“作为双航母行动的一部分，打击群进行了大量的演习，旨在提高资产之间的互操作性以及指挥和控制能力。” 以“罗斯福”号为首的第9航母打击群指挥官韦瑞西莫少将（Douglas Verissimo）说，“与第11航母打击群在南海的训练是一个非常宝贵的机会，通过这样的行动，我们确保我们在战术上能够熟练地应对维护和平的挑战，我们能够继续向我们在该地区的伙伴和盟友表明，我们致力于促进一个自由和开放的印太地区。”

以“尼米兹”号航母为首的第11航母打击群指挥官柯克少将（Jim Kirk）说“与第9航母打击群一起合作，提高了我们的集体战术技能，同时确保了地区稳定和安全。我们致力于确保所有国家根据国际法享有的合法使用海洋的权利。”声明称，“这次演习属于美国海军在印太地区行动的一个长期历史。像这样的双航母行动并不新鲜，其目的是为了保持美国的战备状态和有战斗力的部队，让盟友和伙伴放心，维护该地区的和平。”

据了解，“罗斯福”号和“尼米兹”号航母打击群上次进行联合军演是去年6月21日在菲律宾海的演练。去年7月，美海军连续两次出动“里根”号和“尼米兹”号双航母打击群来到南海，当时这两个打击群共有超过1.2万名水手和飞行员。这是6年来第一次有美国海军的两艘大型军舰在该地区进行演习。

此外，法国海军舰艇近日亦在南海有所活动，涉及两艘船舰，包括核动力攻击型潜艇“翡翠号”及其支援舰“塞纳”号。法国国防部长帕里（Florence Parly）8日通过推特公布相关信息并指，“作为一个印太地区国家（约200万居民），法国拥有世界上第二大专属经济区（1100万平方公里，其中900万在印度洋-太平洋）。我们打算保护我国的主权和利益。”