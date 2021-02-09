日防卫大臣向美国表示不接受中国海警法

自东京方面信息，日本防卫大臣岸信夫2月9日与美国驻日使馆临时代办约瑟夫·杨（Joseph M. Young）举行会谈，就中国《海警法》施行表示“抱有很大关切，决不能接受”。

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岸信夫通过推特写道，“我接到了美国驻日临时代办杨的礼节性电话。我们确认将继续开展日美强强联合的合作，维护和加强 ‘自由开放的印太地区’。我们转达了对中国《海安法》的高度关切，我们不能接受。”约瑟夫·杨在推特上指，“我与岸信夫防卫大臣就加强日美安保合作交换了宝贵的意见。”

同样据共同社报道，有关允许中国海警局使用武器的《海警法》1日施行后，中国海警局船只6日和7日接连驶入钓鱼岛（日称尖阁诸岛）附近争议海域。对此，日本国土交通大臣赤羽一嘉周二在内阁会议后的记者会上表示，“将为领海警备做到万无一失”。

赤羽一嘉强调，“中方的此类活动正在持续，目前认为情况极其严重。”他表示，“将我国领土和领海坚决守护到底的方针下，与相关机构合作，持续采取冷静而毅然的应对，以避免事态升级。”另据《南华早报》报道，日方将首次在东京以南约1000公里的小笠原群岛驻扎海上保安厅巡逻船，此举是为了阻止在其海域的非法捕鱼，并使其能够快速应对外国船只的监视和研究。

日本海上保安厅宣布，将在未来几个月内向小笠原群岛部署180吨级的 “三日月”号巡逻船，还将增加驻扎在那里的人员数量。此前，日方不得不从位于东京以南的横滨总部派遣船只应对岛屿附近的事件。