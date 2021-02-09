菲律宾防长：中国新海警法引发南海误判风险

菲律宾国防部长洛伦扎纳（Delfin Lorenzana）2月8日向媒体表示，允许中国海警局使用武器的《海警法》地实施，增加了在南中国海发生误判的风险。

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洛伦扎纳告诉CNN菲律宾电视台称，“我非常担心这项法律，因为它可能会在那里造成误判和事故，特别是现在他们被允许向外国船只开火。”他说，“中国海岸警卫队在西菲律宾海的争议地区开展行动，这是菲律宾在南中国海主权主张的一部分，菲律宾海军和海岸警卫队也在那里巡逻。”

洛伦扎纳称，“发生事故或误判的机会很大，所以我呼吁那里的所有声索国，中方，越南方面在执行他们的法律时要谨慎小心。”他说，菲律宾将与包括美国在内的盟友和其他声索国讨论如何处理这一局势。他续指，“但美方即使没有与我们或其他声索国协商，也会继续在该地区巡逻。”

洛伦扎纳说，“我相信中方也关注这些巡逻，就像美方非常关注中国人在西菲律宾海的影响力一样。”他指出，该地区以外的更多国家，如英国、澳大利亚和印度都也计划在争议海域进行巡逻，开展航行自由行动。洛伦扎纳说，菲律宾政府将继续与这些第三方国家进行接触，“以找到前进的方法”。

菲律宾政府今年1月曾对中国的新《海警法》提出外交抗议，认为这是 “对任何藐视法律的国家的口头战争威胁，如果不提出质疑，就是对法律的屈服”。然而，中国驻马尼拉大使馆却对这种担忧的表达嗤之以鼻，称新法是“中国正常立法活动的一部分”，并不针对任何国家。

此外，越南外交部发言人黎氏秋姮于4日的记者会上表示，“越方要求有关国家尊重越南在东海的主权、主权权利和管辖权”。她说，“越南支持维护地区和平与稳定，安全、航行与飞越自由和安全，尊重各海域的法律至上原则，符合国际法各项规定和1982年《联合国海洋法公约》”。