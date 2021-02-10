日官房长官加藤胜信:欢迎美军航母在南海军演

自东京方面消息，日本内阁官房长官加藤胜信2月10日在出席记者会时表示，对美国海军2艘核动力航母在南中国海实施军演一事表示欢迎。他称，“在地区安全保障环境日益严峻的情况下，这显示出（美国）对地区和平与稳定毫不动摇的参与。”

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美海军太平洋舰队9日通过推特表示，“罗斯福”号和“尼米兹”号航母打击群正在南中国海进行双航母演练。这是自2020年7月以来，也是拜登总统上台后美海军首次举行此类演习。美太平洋舰队发表的声明称，“这次演习属于美国海军在印太地区行动的一个长期历史。像这样的双航母行动并不新鲜，其目的是为了保持美国的战备状态和有战斗力的部队，让盟友和伙伴放心，维护该地区的和平。”

对此，加藤胜信周三在记者会上强调称，“为了在自由开放的印度太平洋理念下守护和平之海，以美国为首的国际社会携手合作十分重要。”另就中国海警局船只近日多次驶入钓鱼岛（日称尖阁诸岛）周边争议海域，加藤胜信再次谴责中方称，“绝对无法接受。违反了国际法。”

日本防卫大臣岸信夫周二则在与美国驻日使馆临时代办约瑟夫·杨（Joseph M. Young）的通话中向美方表示，就中国《海警法》施行日方“抱有很大关切，决不能接受”。