缅甸示威继续数百公务员加入 军政府实弹镇压多人受伤

缅甸星期三连续第5日有抗议军事政变的大规模示威出席，首都内比都早上有数百名公职人员加入公民抗命运动。抗议者要求缅甸军方恢复被推翻的昂山素季文官政府的权力。他们还要求缅甸军方释放昂山素季和由其领导的民盟（NLD）高层人士。

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据悉，缅甸警方9日以水砲及向天开枪驱散示者，内比都有女示威者在昨日的驱散行动中头部中枪命危，另有数人怀疑被橡胶弹射中受伤，有生命危险。人权观察组织（Human Rights Watch）援引内比都一家医院的医生的话说，这名妇女伤势严重。这名医生说，该妇女的头部有一枚弹丸，据信是一颗子弹，已经穿透了右耳后部，并失去了重要的大脑功能。医生说，一名男子也接受了治疗，其上身的伤口与实弹伤口一致。

缅甸国家电视台报道警察驱散抗议者时受伤的情况，这也是政变发生以来，其被接管后首次承认该国发生示威活动。9日的示威行动是缅甸上周发生政变以来，首次出现流血事件。而在星期三的抗议队伍中，一位因害怕被报复而不愿透露姓名的学生向美联社表示，“作为Z世代的一员，我们是第一次参加投票。这也是我们第一次抗议。”该示威者谴责军事政变称，“他们否定了我们的选票，这完全不公平。我们不希望这样。我们希望他们释放我们的领导人，实施真正的民主。”

同样在当天，仰光的一些示威者聚集在外国大使馆外，寻求国际社会增强对军事政变的压力。日本大使馆外的一群人举着标语，高呼“我们要民主，我们不要独裁者！”。示威者两三聚集的分着坐，似乎是以黑色幽默的方式表示，遵守当局禁止五人以上集会的紧急法令。其他人则在仰光城市中游行，高呼并挥舞着昂山素季政党的旗帜。还有的抗议者举行抬棺游行，作为讽刺军头敏昂莱大将的一部分。

联合国驻缅甸办公室对周二有报道称，该国安全部队对示威者使用武力的行为表示强烈关注。联合国驻缅甸办事处指出，报告显示，在首都内比都、曼德勒和其他城市，许多示威者因持续的抗议活动而遭到安全部队的伤害，其中一些人受到严重伤害。 联合国缅甸驻地协调员和人道主义协调员奥拉·阿尔姆格伦（Ola Almgren）呼吁安全部队尊重人权和基本自由，包括和平集会权和言论自由。

美国务院当天亦呼吁缅甸军方放弃权力，恢复民主选举产生的政府，释放被捕人士，避免暴力。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）向记者表示，“我们再次呼吁军队放弃权力，恢复民主选举产生的政府，并释放被拘留者。”美方重申，将使发动政变的人面临重大后果，正审视是否继续对缅甸提供援助。

总部设在日内瓦的联合国人权理事会将于周五举行特别会议，审议“缅甸危机对人权的影响”。英国和欧盟率先提出了召开这次会议的要求，这次会议将成为外交官之间关于缅甸局势的一次高调的公开辩论，并可能导致通过一项决议，表达国际社会对局势的关切或建议采取国际行动。