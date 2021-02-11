印度防长：与中国达成在班公湖脱离接触协议

印度国防部长拉杰纳特·辛格（Rajnath Singh）2月11日表示，印度和中国已经同意在实际控制线（LAC）拉达克东部的班公湖完全脱离接触。他并指，双方军事指挥官将在脱离接触完成后的48小时内举行会议。

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此前，中国国防部新闻发言人吴谦10日发布消息说，“根据中印双方第九轮军长级会谈达成的共识，中印两军位班公湖南、北岸一线部队于2月10日开始同步有计划组织脱离接触。” 辛格周四在印度上院联邦院(Rajya Sabha)发言说，中国已经同意将他们的部队转移到8指地区，而印度将把部队后移至3指的丹辛格塔帕永久基地( Dhan Singh Thapa)。

辛格说，“我们与中国的持续会谈已经就班公湖南北两岸的脱离问题达成协议。在达成这一协议后，印中将分阶段、协调地撤除前沿部署。”他同时向印度全国人民保证，“印方不会向任何人妥协哪怕一寸领土” 。 辛格表示，“我们致力于维持实际控制线的和平局势。印度一直强调维持双边关系”。

辛格说，“首先，双方必须就实际控制线达成一致并尊重它。第二，不应该有任何一方试图单方面改变地位。第三，所有的妥协都应该由双方完全同意”。辛格的发言是在印度和中国军队在拉达克东部脱离接触的背景下发表的。1月24日，两军第九轮军长级会谈讨论了脱离接触的方式。