澳洲海军将参与英航母“伊丽莎白女王号”巡航印太

《澳大利亚财经评论》2月11日报道指，澳大利亚和英国军方负责人就皇家澳大利亚海军参加，英国皇家海军派遣“伊丽莎白女王号”航母打击群巡航印太地区计划的谈判进展顺利。日媒此前报道指，“伊丽莎白女王号”航母打击群预计将与美军和日本自卫队在日本近海举行联合军演。

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报道称，“伊丽莎白女王号”航母打击群将通过关键的马六甲海峡航行，并可能通过有争议的南中国海过境。澳大利亚海军将加入已经宣布参与相关行动的美国、日本和荷兰海军。据悉，美海军阿利-伯克级导弹驱逐舰"沙利文斯"号将于5月从英国朴茨茅斯港起航，并与该航母打击群随行。这艘美国军舰将与英国海军的两艘45型驱逐舰、数艘23型护卫舰、RFA油轮和支援舰及一艘潜艇一起工作。此外，美海军陆战队的一个F-35战斗机中队也将在部署期间从“伊丽莎白女王号”上行动。

据了解，荷兰海军早在2018年10月便宣布将派遣一艘军舰参与“伊丽莎白女王号”的首次海外部属。《日经亚洲评论》今年1月报道指，柏林计划派遣一艘母港在德国北部的护卫舰前往印太地区停留一段时间，并在日本、澳大利亚、韩国等地停留。

澳大利亚舰艇参与的细节尚待确认，但据了解至少将包括一艘护卫舰。“伊丽莎白女王号”航母打击群的行程尚未公布，但预计不会驶往澳大利亚。此前的报道称，该航母将访问阿曼、新加坡、韩国和日本的港口，因此它很可能会通过南海过境。

英国首相约翰逊在2017年以外交大臣身份访问悉尼时宣布，打算向该地区派遣英国的新航母。皇家澳大利亚海军军舰可能将在新加坡与“伊丽莎白女王号”航母打击群会合。澳大利亚国防部表示，欢迎该打击群的部署，“英国和澳大利亚致力于维护基于规则的国际秩序”。

澳大利亚国防部称，“皇家澳大利亚海军经常寻求与伙伴海军进行训练，以建立互操作性，分享海员技能，并加强该地区的专业联系，特别是在这种情况下，与皇家海军最新的航母合作”。该部门称，“正在与皇家海军进行高级规划，以确定两国海军如何在‘伊丽莎白女王号’航母打击群部署期间进行共同训练。”