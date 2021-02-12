森喜朗辞职 震撼东京奥运会

东京奥组委主席森喜朗12日在理事会和评议员会的联席会议上，就蔑视女性发言问题宣布引咎辞职。国际奥委会（IOC）主席巴赫12日就东京奥组委主席森喜朗宣布辞职发声明称，“全面尊重其决定，也理解其理由”。关于森喜朗的后任人选，出现了由日本奥运相桥本圣子接任的方案。此前还拟汇报推荐日本足球协会前会长、奥运村村长川渊三郎（84岁），但获悉川渊改变态度考虑不同意接任。

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据共同社今天报道称，东京奥运会和残奥会组织委员会主席森喜朗今天宣布辞职。森喜朗因蔑视女性发言问题而遭各方谴责。

稍早森喜朗还曾抵抗表示不辞职。据共同社说，国际奥委会（IOC）主席巴赫12日就东京奥组委主席森喜朗宣布辞职发声明称，“全面尊重其决定，也理解其理由”。

据该报道，东京奥运会和残奥会组织委员会主席森喜朗（83岁）12日出席理事会和评议员会的联席恳谈会，就蔑视女性发言问题宣布引咎辞职。恳谈会结束后，森喜朗举行记者会。据相关人士称，关于森喜朗的后任人选，出现了由日本奥运相桥本圣子接任的方案。此前还拟汇报推荐日本足球协会前会长、奥运村村长川渊三郎（84岁），但获悉川渊改变态度考虑不同意接任。

奥组委认为需要采取透明度更高的手续，计划设立选出后任主席的选拔委员会。恳谈会上，森喜朗可能就自己决定辞职的理由和原委进行了说明，会上还可能探讨了关于性别平等的举措。

据该报道说，奥组委近期将与国际奥委会（IOC）举行联席会议，3月计划启动国内圣火传递。距7月23日奥运会开幕已不到半年，重建体制成为当务之急。

奥组委鉴于森喜朗宣布辞职，将推进主席更替的手续。章程规定理事会拥有“选定及免除主席职务”的权限，将通过理事会的决议选出。

森喜朗3日在日本奥委会（JOC）临时评议员会上称“有众多女性加入的理事会很费时间”等，4日道歉称“这是有悖奥运和残奥精神的不当表述”，但否定会辞职。赞助商等纷纷提出批评，IOC于9日发表声明指出森喜朗的发言“完全不妥”。

共同社说，前首相森喜朗曾担任日本体育协会（现日本Sports协会）及日本橄榄球协会会长，并为申办奥运会而尽力。2014年1月奥组委成立后他就任主席，与IOC等合作致力于奥运筹备工作。