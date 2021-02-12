缅甸：民众罢工抗议与军政府逮捕威胁并行 美国开始制裁

据一个帮助政治犯的非政府组织的报道，自2月1日缅甸军方对昂山素季的民权政府发动政变以来，已有近250人被拘留，包括地方官员，代表，选举委员会成员和活动人士。当局还起草了一项网络安全法案，尽管每个人都在担心遭到报复。但周五仍有上万缅甸民众上街游行示威，要求释放被拘留者，结束独裁统治并废除2008年制定的对军方非常有利的宪法。

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在过去的7天里，成千上万的缅甸人游行示威，这是自2007年僧侣领导的“藏红花革命”以来前所未有的抗议活动。

据法新社报道，周五，在南部的米耶克，数百名老师高呼“不要上班！”，“我们的反抗必须成功！”，而在首都内比都，两轮摩托的示威者鸣喇叭并竖三指致敬，这是缅甸人象征性抵抗手势。在经济之都仰光，职业足球运动员和支持者身着红色上衣游行，红色是昂山素季党全国民主同盟（NLD）的颜色。

另外，警察，空中交通管制员，教师，卫生专业人员，大批公务员也举行罢工。

据法新社记者说，缅甸警察在星期五发射了橡皮子弹，残酷地驱散了该国南部的静坐示威者，至少有五人被捕。警察周二已经向示威者开枪，造成多人受伤，一名头部中弹的年轻女子伤势严重。

军政府方面，领导人敏昂莱（Min Aung Hlain）警告并命令罢工者重返工作岗位。敏昂莱称：“由于不道德的人的煽动，一些公务员没有履行职责。”并警告将采取有效行动。

国际社会也开始采取制裁措施，华盛顿将阻止包括敏昂莱在内的十名对政变负责的军事官员在美的资产和交易, 2月11号公布首波缅甸制裁名单，瞄准10名现任、前任军官及3个军方关联实体，军政府领导人敏昂莱、代理总统明穗皆名列其中。美国国务卿布林肯也再次敦促缅甸军方放弃权力。但缅甸将军在美国并不拥有非常重要的利益，而且这种措施并没有阻止过去的军政府保持在国家首脑的地位。制裁的效果令人质疑。美国政府也将三家由军方拥有或控制的，利润丰厚的宝石公司作为目标，这增加了采取其他强制措施的可能性。

英国和欧洲联盟也表达了采取制裁的威胁。

联合国人权理事会将于周五在缅甸举行特别会议。缅甸军队的传统支持者，北京和莫斯科的态度将受到密切关注。

另据缅甸官媒《缅甸新光报》报道说，将释放23324名囚犯，其中包括55名外国人，其他人的刑期将减少。报道没有提供关于释放的被拘留者的详细资料。法新社称，缅甸时有大赦，但通常每年一月的两个公共假期发生。事件仍然是国际议程的核心。

包括Facebook，Google和Twitter在内的互联网巨头也做出了反应，谴责网络安全法案，该法案将允许军政府禁止网站并迫使社交网站传输用户大数据。

Facebook表示，将降低缅甸军队发出内容的传播度，并表示军方在掌权后“继续传播虚假信息”。

缅甸军政府发动政变的理由表面上是对昂山素季领导的全民盟以压倒性优势赢得11月选举有效性的质疑。

但实际上，将军们担心昂山素季获胜后可能会削弱他们的影响力，她可能想修改宪法。

国际社会最近批评昂山素季在军方虐待罗兴亚人方面的被动态度，这位现年75岁的前领导人因反对军政府而被软禁了15年，仍在她的国家受到崇拜。据她的政党说，她被指控非法进口六台对讲机，政变后在内比都遭到软禁。

自1948年独立以来，缅甸就已经在军队的控制下生活了近50年，在1988年和2007年的上一次民众起义中，血腥镇压。