半导体供应短缺 欧盟考虑兴建先进半导体工厂？

欧盟正在考虑与台积电与韩国三星合作，在欧洲兴建一座先进半导体工厂，解决半导体供应短缺，并避免在半导体等核心科技领域过于依赖美国和亚洲。

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彭博援引熟悉相关计划人士称，由于汽车业等面临半导体短缺困境，欧盟正在探究如何生产10奈米制程以下的半导体，并最终生产出2奈米制程晶片。

法国财政部官员2月11日在新闻简报会上表示，业界龙头台积电与南韩的三星电子可能参与该计划，但一切尚未定案。负责欧盟内部市场事务执委布勒东（Thierry Breton）等人正试图牵头重建旧厂或兴建新厂。但目前尚未作出最终决定。

去年欧盟曾提出目标，打算生产全球1/5市值的晶片和微处理器，但未深入说明做法。布勒东在一次演说中表示：“欧洲微电子产能若无法自主，欧洲就不会有数位主权。”他还提到，目前欧洲处理器和其它微电子产量不到全球的1成。

彭博分析认为，欧洲重新投资先进晶片生产的计划，可能规模太小又太迟。现在中国、日本、美国都在试图加强或恢复半导体的自给自足，但全都远远落后于三星和台积电等产业龙头。台积电宣布的今年资本支出将高达280亿美元。

欧洲曾是半导体工厂的活动中心，但过去20年来制造业务剧减。欧洲大厂逐步都把大部分半导体生产程序外包给台积电等巨头和其它工厂。2020年底，欧盟汽车制造商希望增加订单，却难以确保产能，因为已分配给智能手机等其它产业。

欧盟希望减少仰赖台湾等国家提供5G无线系统、联网汽车、高效能运算等领域所需晶片。