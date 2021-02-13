日本医疗态势紧迫 10都府县继续紧急事态宣言

日本西村康稔经济再生担当大臣在2月12日召开的新冠基本对应方针等的咨询委员会上，在谈及为防止因为新型冠状病毒感染扩大而发布紧急事态宣言的10都府县时指出，新增的阳性者数虽然有减少倾向，但是医疗提供体制提供依旧严峻，有继续维持宣言的必要。虽然日本全国和重点防疫地区东京等地都呈现新增感染人数大幅下降的趋势，但是日本的医疗态势仍然十分紧迫，10都府县继续紧急事态宣言不可避免。

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以新冠疫情严重蔓延的东京都和埼玉、千叶、神奈川3县为对象的紧急事态宣言，在1月7日晚发令，时间持续约1个月，原定从1月8日到2月7日为止，1月13日实行紧急事态宣言的都府县达到11个。

日本首相菅义伟2月2日在谈及基于新型冠状病毒特别措施法而实行的紧急事态宣言时指出：在现在发令中的11都道府县中，除栃木县之外，其他10府县延长，从2月7日一直延长到3月7日。

最近虽然新增感染者大幅下降，从1月19日的每日新增感染者7882人下降到2月12日的1301人，虽然政府内部有提前解除紧急事态宣言的呼声，探讨在12日解除紧急事态宣言，但是鉴于医疗供应体制依旧严峻，因此政府决定把紧急事态宣言依旧维持下去。

日本把新冠感染疫情分为4个阶段，第一阶段是感染趋于零，散见个别感染者；第二阶段是“感染渐增”；第三阶段是“感染急增”；第四阶段是“感染爆发”。现在处于“感染爆发”阶段。政府打算到了第三阶段就解除紧急事态宣言。

目前在实行紧急事态宣言的10都府县中，神奈川县和岐阜县已经达到了第三阶段以下，爱知县和京都府整个指标接近第三阶段。

到2月9日为止，全国新冠感染病床占用率超过50%的县仍然达到8个。