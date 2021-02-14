泰国街头再现要求改革君主制的示威

泰国抗议者周六夜间在首都曼谷皇宫附近集会，要求释放4名在狱中的示威运动领袖，并爆发警民冲突。

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泰国最近几天再现要求修宪和改革君主制的青年运动。示威者周六夜间在首都曼谷皇宫附近集会，要求释放4名因亵渎君主罪而入狱的示威运动领袖。并在当晚爆发警民冲突。

据本台RFI记者Carol Isoux周日（2021年2月14日）发自曼谷（Bangkok）的报导，在一片冲突的喧嚣声中，曼谷2月13日周六晚，在临近民主纪念碑的皇宫附近，现场情况混乱。示威者到此呼吁释放他们四名因在上次集会中公开提及王室而被捕入狱的领袖。

有人做见证冲突

当晚20点左右，警察下令要求人群散去，但仍有数百名最坚定的示威者，要求得到当局承诺，否则拒绝离开。这时爆发了冲突。一名年轻女子描述说，听到很强的爆炸声。她感到害怕，在她所处的地方，无法看到爆炸声源于何处，也无法知道源自哪种武器。她看到多人受伤，其中有一人是警察。她希望发射的只是橡皮子弹，但示威者拒绝离去。

法广存档图片 - 泰国曼谷的示威抗议者 摄于 2021年2月13日星期六 Image d'archive RFI : A Bangkok : Les manifestants montrent le salut à trois doigts au sommet du monument de la démocratie alors que les manifestants pro-démocratie protestent pour exiger la libération de leurs dirigeants, le 13 février 2021, en Thaïlande. © REUTERS - SOE ZEYA TUN 路透社

示威者坚持诉求

泰国媒体在报导中提到，使用了真枪实弹。警民双方都说，有数人受伤。示威者表示，未来将每周末都集会，并将增大抗议力度，如果他们的领袖依然不得获释。