缅甸民众继续抵抗政变但今街头示威人减 古特雷斯表高度关注 联合国称是政治变故

缅甸拥护民主的抗议者星期一再次在上街示威，但人数较前几天减少，因为军政府的镇压加剧了，军队在全国部署了部队。法新社说，数百名抗议者坐在经济首都仰光北部中央银行总部附近，呼吁官员进行罢工。但不少企业单位却也劝告员工不要罢工示威。联合国秘书长古特雷斯通过发言人表达对缅甸当局加剧镇压高度关注，但联合国指缅甸局势是政治变故。

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据法新社今天报道称，缅甸街头仍然有一些人挥舞着昂山素季领导的全国民主联盟（LND）的红旗，另一些人则歌唱以“驱逐独裁”。 尽管面临威胁，据一名导游抗议者说，“抗议运动不会停止。我们不怕被捕或被枪杀。”但是人群比最近几天要少，一些公司通过电子邮件向员工发送电子邮件，敦促他们不要抗议。

该报道说，在水炮和军用卡车的威胁下，警察的存在也抑制了人们的热情。

缅甸军队从昨天起就在全国城市布防。

据一位名叫Nyein Moe示威者说：“我们非常害怕。我们认为军队会像过去一样向我们开枪。” Nyein Moe提到了1988年和2007年民众抗议，均遭到军队的流血镇压。

法新社说，周一早晨重新恢复了互联网连接，该连接在夜间严重中断。

2月1日的政变推翻了昂山素季的民政，结束了脆弱的10年民主过渡。

据缅甸全国民主联盟本周末表示，因涉嫌非法进口对讲机而被起诉，这位前75岁的领导人在行政首都内比都被软禁。昂山素季的律师钦蒙祖（Khin Maung Zaw）说，昂山素季将被拘留直到周三的听证会。该庭审原定于周一举行。

法新社说，自从1948年独立以来，这个已经在军队的控制下生活了将近50年的国家，每个人都在担心遭到报复。警察已经向示威者开枪以驱散集会。上周严重受伤的一名20岁妇女仍处于生命危急状态。

自政变以来，已有约400人被捕。缅甸军队还发布了七名知名活动家的通缉名单。通缉警告说：“如果发现这些逃犯，请向最近的警察局报告。”通缉并警告，涉嫌藏有这些逃犯的人也会受到报复。

针对缅甸军方在应对民众抗议的过程中越来越多地使用武力。联合国秘书长古特雷斯昨天通过发言人发表声明，对该国紧张局势升级深表关注。

据联合国官方消息说，缅甸去年11月举行了大选。国务资政昂山素季领导的政党全国民主联盟获得了压倒性胜利。缅甸军方于2月1日逮捕了昂山素季和总统温敏等200多人，宣布实行接管，全国进入紧急状态。

联合国指，这一政治变故在缅甸全国引发了大规模的和平抗议。

军方在据报道使用武力应对抗议的同时，还对互联网实施限制，到2月14日，互联网已被几乎完全关闭。装甲车出现在多个城市街头。

据古特雷斯表示，缅甸军方在应对抗议时越来越多地使用武力，令人深感关切，而且据报告军方向主要城市部署了更多的装甲车。古特雷斯呼吁缅甸军方和警察确保和平集会的权利得到充分尊重，并且示威者不会受到报复。他指出，有关安全人员持续不断的暴力、恐吓和骚扰的报道是不可接受的。

他还说：“不断逮捕政治领导人、政府官员、民间社会行为者和媒体代表，以及对互联网和通讯服务的限制，都令人深感关切。互联网和通讯服务不得受到破坏，以确保言论自由权，包括获得信息的权利。”

古特雷斯再次呼吁会员国通过集体和双边方式，在保护缅甸人民的人权和基本自由方面发挥影响。

古特雷斯重申联合国对缅甸人民追求民主、和平、人权和法治的坚定支持。

联合国说，古特雷斯还紧急呼吁缅甸军事当局允许他的特使克里斯汀·伯格纳（Christine Schraner Burgener）在可行的条件下访问缅甸，并直接评估局势。

联合国的消息说，联合国人权理事会12日在日内瓦举行紧急会议，并一致通过决议，紧急要求缅甸立即无条件释放所有被任意拘禁的人，包括国务资政昂山素季和总统温敏，并取消紧急状态。