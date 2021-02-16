柬埔寨报告确诊 罕提一英国变种例来自中国

柬埔寨15日通报首宗共计3例英国变种病毒确诊病例，患者是外国人，2例来自印度、1例来自中国，皆是在隔离检疫期间检测出确诊2019冠状病毒疾病。消息没有提供细节。

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据中央社今天报道称，柬埔寨通报头3例英国变种病毒，来自印度与中国。该报道引据路透社消息，1600万人口的柬埔寨迄今通报的确诊病例数不到500例，且没有人染疫死亡，帐面成绩在全球名列前茅。虽然2020年11月境内出现罕见的群聚感染，但多数的确诊病例都是境外移入。

据柬埔寨卫生部表示，首宗通报的英国变种病毒株确诊患者共有3人，分别是2名来自印度与1名来自中国的外国人，患者已被隔离。柬埔寨卫生部警告民众不要松懈，“民众似乎忘了大规模聚会的巨大传播风险”，在典礼、宴会、婚礼、节日活动上都没有遵循防疫卫生规定。

柬埔寨10日起开始施打中华人民共和国赠与的60万剂疫苗，首批接种者包括总理洪森（Hun Sen）的儿子们及各部部长。洪森先前誓言自己会去打第一剂疫苗，但后来改口说他68岁超过中国医药集团有限公司（Sinopharm）疫苗的施打年龄。洪森的儿子洪马内（Hun Manet）在首都金边（Phnom Penh）的甘密医院（Calmette Hospital）竖起大拇指说：“身体里面有对抗病毒的防御系统，我觉得更有信心了。”

中国送给柬埔寨的首批60万剂疫苗7日由专机运抵金边，大多数的疫苗会先给卫生人员与军队施打。北京先前表示，将会发送100万剂国药集团疫苗给柬埔寨，可供50万人接种。