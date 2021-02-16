缅甸当局又恶招 昂山素季再被控治理自然灾害渎职不力 军头否认政变

缅甸军政府今天再次对被推翻的民选政府领袖昂山素季使出新招，指控昂山素季渎职，治理缅甸自然灾害不力。昂山素季按照当局司法指控程序被拘禁至明天，出庭应诉对她非法持有违禁进口的对讲机的庭审。缅甸当局加大对民众抗议镇压，强化布防街头装甲车，并再次切断全国互联网通讯。联合国警告缅甸当局镇压民众后果严重，但军政府指，缅甸所发生的不是军事政变，而是要组织新的大选。

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据路透社今天报道称，联合国发言人称，联合国秘书长缅甸事务特使伯格纳在与缅甸军方领导人通话时警告，如果对反政变抗议示威者采取任何强硬的回应，将面临“严重后果”。尽管周末在一些主要城市部署了装甲车和士兵，但抗议者周一再次示威，谴责2月1日的政变，并要求释放昂山素季和其他被拘禁的官员。

周一的抗议规模变小，但在多地爆发。此次政变中止了缅甸十年来向民主的不稳定过渡。

法新社消息指，缅甸民众今天继续在全国各地示威，不顾军方加强士兵与警方恐吓镇压。

联合国秘书长缅甸事务特使伯格纳周一与缅甸军队副总司令苏温通话。这成为缅甸军队与外界沟通的一个罕有渠道。

据联合国发言人哈克在联合国表示，“伯格纳女士强调，和平集会权利必须得到充分尊重，示威者不得受到报复”，联合国发言人哈克说，“伯格纳女士向缅甸军方强调，全世界正在密切注视该国的动态，并指出，对和平抗议任何形式的强硬回应都可能带来严重后果。”

在谈及此次对话时，缅甸军方称军方二号人物苏温讨论了政府的计划和有关“缅甸正在发生的真实情况”的信息。

上述联合国发言人称，除了敦促军方尊重人权和民主制度之外，伯格纳还警告不要切断互联网。

据法新社消息，缅甸当局实际上再次切断互联网。

缅甸军方派装甲车 群众继续示威

据法新社稍早消息说，缅甸军周一天在各地增兵，加强镇压反政变抗议活动，不过群众继续上街示威。

军方1日推翻民选政府，拘捕实质领导人昂山素季，引爆抗议潮。军方逐步升级镇压力道，在各地增派兵力。商业大城仰光（Yangon）各主要地点可见驻军增加，包括在央行附近出现装甲运兵车。然而仰光今天上午再度出现抗议活动，包括央行附近。根据法新社记者说法，城北一带有数以百计理工学生在抗议。

经脸书认证的直播画面显示，南部城市土瓦（Dawei）也再度出现集会活动，现场可见数以百计抗议群众，有些人手持反军方标语，写道「他们白天杀，晚上抢。他们在电视上说谎」。

据路透社今天报道说，缅甸军方周二否认其罢黜民选政府是发动政变，称由于11月大选存在舞弊，他们的行动是合理的，并表示将在举行新的大选后进行权力移交。

缅甸军方发言人苏敏敦在军方自2月1日夺权以来的首次新闻发布会上说道：“我们的目标是举行选举，并向获胜的政党移交权力。”

军方尚未给出新的选举日期，但已将紧急状态定为一年。

消息说，缅甸军方加紧对知名民主人士搜捕，但与此同时，缅甸不合作反抗运动正在扩大。