中印军队开始从班公湖对峙地点撤离

自新德里方面消息，依照2月16日公布的卫星图片显示，中国军队已在此前与印军对峙的班公湖附近营地拆除了数十座建筑，并移动车辆，清除帐篷。此前，印度国防部长拉杰纳特·辛格（Rajnath Singh）曾向印度国会表示，双方已同意在班公湖周围撤军。

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据《印度斯坦时报》周三报导，印度军事规划人员指出，解放军在西藏自治区日土县日土镇（印称鲁道克，Rudok）和夏都拉（Xiadullah）的驻地分别出现大量坦克运输车，越过热赞拉（Rezang La）和喀喇昆仑山口，表明中国军队有计划将装甲部队从东拉达克前线转移到新疆和西藏的纵深地区，这是拉达克实际控制线（LAC）脱离的一部分，结束了解放军和印度军队长达10个月的军事对峙。

路透社援引美国Maxar技术公司提供的，周二开始的班公湖北岸一些地区的卫星图像显示，1月下旬在那里可以看到的多个中国军营已经被拆除。“我们这边也在发生类似的行动，”新德里一位不愿透露姓名的印度官员向记者表示。

一位印度高级官员介绍称，“我只能说，脱离接触进程进展顺利，不过下一次军事指挥官会议的日期尚未决定”。两国已经举行了9轮军长级会谈，以促进脱离接触，不过这一突破是最近的事。撤军横跨实际控制线沿线多个摩擦地区。规划人员说，撤军的规模显示了北京在该地区建立军事存在的程度。“现在发生的情况是，凡是部队，特别是班公湖南北两地，凡是有眼球接触的地方，他们都后退一步，以减少紧张局势，为进一步缓和局势铺平道路，”印度官员说。

印度军方本周早些时候公布的视频和图像也显示，中国军队正在拆除碉堡和帐篷，坦克、士兵和车辆也在撤离，这是脱离过程的一部分。但一些专家提醒说，目前的撤军只是一个可能漫长的过程中的第一步。“现在离全面脱离或就我们应该做什么达成协议还差得很远，”印度前国家安全顾问希夫尚卡尔·梅农（Shivshankar Menon）告诉印媒The Wire说。他指出，“我们需要的不仅仅是脱离接触。我们需要回到去年4月之前的位置。”

有报道指，中印双方在完成撤离行动后，就会在48小时内举行新一轮军长级会谈。 另外，外电引述印度官员指，印度准备在未来数星期，批准来自中国的部份新投资计划，但只会处理不涉及国家安全的行业。