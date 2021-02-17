美军舰在南沙群岛进行航行自由行动

美海军神盾驱逐舰“罗素”号USS Russell (DDG 59)2月17日在南沙群岛附近海域执行了航行自由行动任务。据悉，这是继本月5日后，美军第2次在南海执行同类行动。

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美国太平洋舰队通过声明介绍称，“当地时间2月17日，美国海军‘罗素’号在斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）维护了符合国际法的航行权利和自由。这次航行自由行动(FONOP)通过挑战中国、越南和台湾对无害通过的非法限制，维护了国际法承认的海洋权利、自由和合法使用。”声明称，“南中国海的非法和全面的海洋主张对海洋自由，包括航行和飞越自由、自由贸易和畅通无阻的商业以及南海沿岸国家的经济机会自由构成了严重威胁。”

声明表示，“美国对世界各地过度的海事声索提出质疑，无论声索方是谁。1982年《海洋法公约》所反映的国际海洋法规定了所有国家的某些权利和自由以及对海洋的其他合法利用。国际社会在维护海洋自由方面具有持久的作用，这对全球安全、稳定和繁荣至关重要。美国将维护航行自由作为一项原则。只要一些国家继续提出不符合1982年《海洋法公约》所反映的国际法的海洋主张，并意图非法限制保障所有国家的权利和自由，美国将继续捍卫这些权利和自由。国际社会的任何成员都不应受到恐吓或胁迫而放弃其权利和自由。”

声明称，“中国、越南、台湾、马来西亚、文莱和菲律宾各自声称对南沙群岛的部分或全部拥有主权。中国、越南和台湾要求外国军舰在领海 ‘无害通过’前必须获得许可或事先通知。根据《海洋法公约》所反映的国际法，所有国家的船只，包括其军舰，都享有无害通过领海的权利。国际法不允许单方面对无害通过施加任何授权或事先通知的要求。美国在没有事先通知任何声索国或征得任何声索国同意的情况下进行无害通过，是对中国、台湾和越南施加的这些非法限制的挑战。美国表明，无害通过可能不受这种限制。”

声明指，“美国部队每天都在南海开展行动，一个多世纪以来一直如此。他们经常与志同道合的盟友和伙伴密切协调行动，这些盟友和伙伴与我们一样致力于维护促进安全与繁荣的自由和开放的国际秩序。我们的所有行动都是根据国际法以专业的方式进行的，并表明美国将在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动----无论过度的海事要求在哪里，也无论当前发生了什么事件。”

据了解，2月5日，美国“麦凯恩”号导弹驱逐舰USS John S. McCain (DDG-56)在西沙群岛附近海域进行了航行自由行动。中国人民解放军南部战区新闻发言人田军里空军大校当时对此表示，南部战区组织海空兵力进行跟踪监视并予以警告驱离。他称，“不管南海风云如何变幻，战区部队时刻保持高度戒备状态，坚决捍卫国家主权安全和南海地区和平稳定。”