印度北方军区司令：去年8月中印一度濒临开战边缘

印度北方军区司令乔希中将（Lt Gen YK Joshi）2月17日在接受《今日印度》采访时表示，去年8月中印军队军事对峙的局势一度“极其、极其紧张”，两国军队临近战争边缘。

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印中军队近日开始脱离接触，以结束长达8个多月的军事对峙。据卫星图像和其他信息来源证实，中国解放军部队已从实际控制线（LAC）的缓冲区撤出。乔希就双方撤军的情况向媒体表示，目前脱离接触工作进展顺利。他说，“我们共同商定，脱离接触将分四步进行。第一步将是R2（RR）综合体上的装甲部队和机甲（机械团）的脱离”。

乔希补充说，“第二步将是（班公湖）南北岸的脱离，那里的步兵，第四步将是在冈仁波齐山（Kailash ranges）的脱离。”他指出，中印双方“已经商定，当每一步脱离接触完成后，将在实地进行核查。我们将相互确认两军就对方的活动感到满意，只有这样，我们才会着手进行下一步”。他补充说，“自2月10日以来，脱离过程绝对顺利。”

乔希称，“解放军已经非常清楚地表明了他们的意图，他们希望以一种方式脱离，也算是以一种平稳的方式脱离了。”他总结印军与解放军的对峙事件称，“最大的教训是我们需要重新关注北部边境问题”。当被记者问及目前拉达克东部的现状时，乔希回答说，“（班公湖）8指地区是我们的主张线。解放军正在把所有部队都调到8指地区后面。整个基础设施已经出现，4指是中方的主张线，直到8指地区我们将恢复整个地貌。从去年5月份（解放军）来占领以后，就有一大批基础设施出现了。”他表示，解放军在这搭建的碉堡、防空洞、帐篷和直升机停机坪将被彻底清除。

乔希说，“中国不会在我们主张的地区进行任何活动，不管是军事活动还是民事活动都不会在8指地区这边发生，那里是我们的主张地区，他们的主张地区是到4指，不会到他们的主张线上来。”他说，“所有这些被撤出的区域都不会被占用”。乔希表示，“就我而言，这对国家和印度军队来说绝对是双赢的局面”。乔希在谈到此前5轮军长级会议如何没有取得任何结果时说，“首长”要求他“创造一些筹码，以便我们能够向解放军施加压力，使谈判进入有利的局面”。

乔希还回忆道，去年8月30日两军的对峙局势曾“极其、极其紧张”，当时印度军队智取了试图确保班公湖南岸冈仁波齐山高地的中国军队。他谈到，去年8月30日随着印度部队和坦克在冈仁波齐山山峰上取得优势高地，中国坦克也开始在同一山峰的斜坡上爬坡。乔希说，向迎面而来的中国坦克开火是 “不费吹灰之力 ”的事，他补充说，“那是战争得以避免的时候，我们当时绝对处于边缘，我们绝对处于战争的边缘”。他回忆说，当时印度和中国军队的距离几乎只有数米之远。

乔希称，“加尔万事件已经发生，红线已经划定，我们绝对可以自由地按照自己的意愿开展行动。”他指的是，去年6月印度和中国军队在加尔万山谷发生的流血冲突，20名印度士兵被证实在冲突中死亡。印度政府后允许印军在必要时可以开枪自卫。在此之前，印度军队虽然携带武器，但根据与中国谈判中达成的协议，双方不允许开火，以避免伤亡。

乔希在采访中对印军避免战争的表现提出赞扬，并称“这是印度陆军的成熟，士兵坐在地上拿着火箭筒，坦克手与炮手同在，当他看到对方的坦克靠近他的时候，他最容易做的就是扣动扳机，然后开火，这是一个纯粹的事情，这是我们被训练的（反应）。”但他补充说，“不扣动扳机，是需要勇气和成熟，需要勇气和决心的。那次我们就是在不开火的情况下阻止了他们。”

当被问及中国军方在去年6月加尔万山谷冲突事件中的伤亡人数时，乔希说，“我不想作出估计”。但他补充称，印度军队看到中国军队用担架运送了60多名士兵。不过，他澄清说，不能确认这些人是受伤还是死亡的中国军人。中国官方至今并未披露该事件中的中方情况。另被问及他认为未来的路双方会怎么走时，乔希表示，“我们向（解放军）转达了这一点，他们绝对清楚，我们不会允许以中方想要的方式改变实际控制线沿线的现状。这不会发生。他们已经明白了这一点。”

乔希称，“理想的情况下，解放军不应该再尝试任何这样的错误冒险。他们已经明白，这是他们的一个战略误判”。他说，“无论我们在过去十个月里取得了什么成就，国家都应该为武装部队感到骄傲”。