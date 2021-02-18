美日印澳外长将至少每年一会 布林肯 ：期待推进自由开放的印太愿景

美国、日本、澳大利亚和印度的外交部长2月18日举行了电话会议。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）会后通过推特表示，“我很高兴能和我的四国机制（Quad）外长同行们交谈 ，我期待着深化我们在气候变化和新冠疫情方面的合作，支持东盟的中心地位，并推进我们对自由和开放的印度洋-太平洋的愿景。”

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美国国务院发布的会议声明写道，“国务卿布林肯今天与澳大利亚外交部长佩恩（Marise Payne）、印度外交部长苏杰生博士（Dr. S. Jaishankar）和日本外交大臣茂木敏充进行了会谈。部长们讨论了在新冠疫情应对和恢复以及气候变化方面的四边合作，并承诺共同应对这些全球挑战。部长们还讨论了打击虚假信息、反恐、海上安全、恢复缅甸民选政府的紧迫性，以及在更广泛的地区加强民主复原力的优先事项。与会者重申了他们对东盟中心地位的相互支持。他们重申承诺至少每年举行一次部长级四国会议，并定期举行高级别和工作级别会议，以加强合作，推动印太地区的自由和开放，包括支持航行自由和领土完整。”

印度外长苏杰生在推特上写道，“刚刚结束的与澳大利亚、日本和美国的四国外长会议。我们的积极议程强调了我们对全球利益的共同承诺。讨论了当代的挑战，特别是新冠疫情的影响。”印度外交部的声明写道，“部长们强调了他们作为政治民主、市场经济和多元社会的共同特点。他们认识到，世界上正在发生的变化使他们的国家有充分的理由进行密切合作。对国际社会来说，重要的是，变革的方向应保持积极，并对所有人有利。部长们强调，他们致力于维护以规则为基础的国际秩序，其基础是尊重领土完整和主权、法治、透明度、国际海洋航行自由以及和平解决争端。”

印方声明称，“他们就区域问题进行了富有成效的意见交流，包括重申他们对自由、开放和包容的印太地区的共同愿景，明确支持东盟的凝聚力和中心地位。有人指出，印太概念已获得越来越多的国际支持，包括在欧洲。部长们讨论了正在进行的防治新冠疫情大流行的努力，包括疫苗接种方案。他们表示致力于合作应对这一挑战，增加获得负担得起的疫苗、药品和医疗设备的机会。印度向74个国家提供疫苗的努力得到了认可和赞赏。”

印方声明称，“部长们就应对气候变化和进一步加强海上安全、人道主义援助、供应链复原力和反恐等领域的合作交换了意见。在讨论缅甸最近的事态发展时，印度重申了维护法治和民主过渡的问题。”日本外交大臣茂木敏充亦通过推特表示，“今天晚上，我们举行了日本、美国、澳大利亚和印度四国外长之间一个半小时的电话交谈。 我们与各国外长就实现‘自由开放的印太’的合作，缅甸、东海、南海、朝鲜等地区事务，以及应对新冠疫情和气候变化等全球问题进行了非常深入的讨论。”

值得一提的是，日本外务省发布的新闻稿提及，“茂木敏充大臣对中国的《海警法》表示严重关切，四国部长一致同意坚决反对任何在东海和南海单方面武力改变现状的企图。” 日方指，“四国部长一致认为，日本、美国、澳大利亚和印度等国坚定地致力于加强以自由和开放为基础的国际秩序，其作用正变得越来越重要。”