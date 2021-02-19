中国首次承认去年中印边界冲突中4名官兵阵亡

中国军方周五（2月19号）首次证实，至少4名解放军官兵在去年的中印边境军事冲突中阵亡。中方指出，暴力冲突的责任完全在印方，但也表示尽快推动局势降温缓和与中印边境地区和平安宁。

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中印去年六月份在喜马拉雅山上的冲突是1962年以来最严重的一次。印度方面之前曾公布有20多名官兵阵亡。但中国一直对中方死亡人数保持缄默。

中国的«解放军报»在报导中详述4名解放军在去年6月中印边境军事肢体冲突中阵亡的过程，同时不点名地指印度单方面挑起冲突，并称中方在这次冲突中取得“重大胜利”。去年4月，印度方面指责中国军队进入印方控制的实控线一侧，中方则否认了这一指责，表示仅在自己的区域内活动。此后两国在边境线上的紧张气氛开始加剧。两国均已向该地区增派了数万名士兵和重型武器。6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生严重士兵肢体冲突，造成伤亡。

中国国防部发言人任国强表示，公开报导有利于澄清真相，中国始终致力于尽快推动边境局势降温缓和。

任国强称，“去年6月印军非法越线、率先挑衅、暴力攻击中方前出交涉人员，蓄意制造了加勒万河谷冲突，造成双方人员伤亡，责任完全在印方”。他指印方“多次渲染炒作有关伤亡事件，歪曲事实真相，误导国际舆论，污衊中国边防部队官兵”；中国媒体客观报导事实，“有利于澄清真相，以正视听”。 任国强并强调，中方对解决中印边境问题的立场清晰、一贯、真诚，始终致力于透过对话谈判解决争端、维护中印两国两军关系大局、尽快推动局势降温缓和与中印边境地区和平安宁。

法新社指出，中印两国今年二月初达成了双方在有争议边界分阶段脱离接触的协议。印度国防部长辛格2月11号也在议会上表示，在完成班公湖地区撤军之后，双方军事代表将协商如何结束达卡地区仍存在的军事对峙。

中印边界总长近2000公里，另外还有12万平方公里的区域存在领土纠纷。

为了避免发生军事冲突，中印双方长期以来都避免在边境使用真枪实弹，官方自1975年以来，从未有过开枪射击记录。