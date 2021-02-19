家属证实 缅甸20岁头部中枪女示威者成首位死亡案例

缅甸民众反对军事政变的示威已经进行了两周的时间，20岁女示威者兑凯（Mya Thwe Thwe Khaing）2月9日在首度内比都示威期间头部中枪，情况危殆。她的哥哥19日证实指，兑凯留医十天后，已于周五上午11时15分离世，是首名在示威中去世的人。

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据消息人士介绍，兑凯死讯传来的当天，缅甸军政府的警察和士兵在北部城市密支那逮捕了大约50名示威者。这些人当时正在举着被军方扣留的国务资政昂山素季政党的旗帜进行游行。

据死者兑凯的家属介绍，事发时她才刚年满20岁，2月9日在首都内比都的一次抗议活动中被医生后发现的一颗实弹击中。兑凯在被送往医院后一直依靠急救器械维持生命。兑凯的主诊医生证实他在上午11时15分，在获兑凯家人同意下为她拔管，医院同日下午为她验尸。她的哥哥在电话中说，“我真的很难过，无话可说”。她的姊姊仅表示，“请所有人也参与壮大这场运动，这是我唯一想说的。”

据悉，随着首位示威者在镇压中死讯的消息传来，仰光周五下午随即有市民架起祭坛，摆放鲜花悼念兑凯。有示威者表示会继续上街，直至实现兑凯的遗志为止。对此，24岁的尼林泰（Nay Lin Htet）在仰光向路透社表示，“我为她感到骄傲，我会出来，直到我们为她实现目标”。社交网站也有大批网民悼念兑凯，并绘画纪念她的文宣，有人表示不会原谅射杀她的军政府人员。