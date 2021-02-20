美国务院指《海警法》或加剧海上争端 中国船只驶入钓鱼岛海域

美国国务院发言人普赖斯（Ned Price）2月19日表示，美国对中国最近颁布的《海警法》感到关注，担心其会加剧海上争端，并被援引来做出非法的主权声索。此外，日本第11管区海上保安总部（那霸）称，当地时间20日上午10点15分前后，中国海警局2艘船相继驶入钓鱼岛（日称尖阁诸岛）附近海域，各航行约1小时50分钟后进入海域外侧毗连区。

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中国全国人大2020年11月4日发布了《海警法草案》全文，此草案规定负责海上警备的中国海警局权限。该草案规定，当外国船违法进入中国领海，海警局可强制驱赶或进行调查；其中还规定，若发生外国船只在中国管辖海域违法活动，且不遵从海警局要求停船的命令等情况，海警局可动用武器。《海警法》于2月1日正式开始实施，中国在东海与日本存在海洋主权争端，在南中国海与好多个东南亚国家也存在海洋主权争端。

对此，普赖斯（Ned Price）周五在例行记者会上表示，华盛顿“对这部法律的措辞把中国海警可能使用包括武器的武力与执行中国的声索以及在东中国海和南中国海仍在持续的领土与海洋争端明文联系起来感到关注。”他说，有关的语言“强烈暗示这部法律可能被用来恐吓海上近邻”。普赖斯称，“我们还担心中国可能会援引这部新的法律来维护其在南中国海的非法海洋声索，这个声索被2016年的仲裁庭裁决彻底否定”。

普赖斯指的是海牙常设仲裁法院2016年在菲律宾与中国的争端中，做出的有利于菲律宾的裁决。在中方缺席的情况下，仲裁庭5名仲裁员一致裁定，在《联合国海洋法公约》下中国对南中国海自然资源不享有基于“九段线”的历史性权利。仲裁庭还认定中国在南中国海的填海造陆“给环境造成了不可挽回的损失”，并要求中国政府停止在南中国海的“活动”。

普赖斯称，美国重申了去年7月的一项声明，当时特朗普政府的国务卿蓬佩奥拒绝接受中国对南中国海大部分海洋资源提出的有争议的权利声索，称其“完全不合法”。他补充说，美国对日本和菲律宾的同盟承诺“坚定不移”。日本首相菅义伟等日方要员相继表达了对中方《海警法》运用的担忧和关切。美日两国防长和外长也在近期的通话中多次强调，钓鱼岛受《美日安保条约》第五条涵盖，美国继续反对任何单方面改变东海现状的企图。

据共同社周六消息指，日本第11管区海上保安总部（那霸）称，20日上午10点15分前后，中国海警局2艘船相继驶入钓鱼岛（日称尖阁诸岛）附近海域，各航行约1小时50分钟后进入海域外侧毗连区。这是16日以来中国公务员再次驶进钓鱼岛附近海域，为今年第八天。据悉，日本外务省亚洲大洋洲局长船越健裕向中国驻日使馆干部提出了严正抗议。据该海保总部称，“驶入领海的2艘船中1艘搭载了类似机关炮的装置。海保巡逻船警告其驶出领海”。还有另外2艘中国船在钓鱼岛海域外侧毗连区航行。