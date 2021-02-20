美日法三国军舰于九州附近海域联合演练

日本海上自卫队通过推特表示，2月19日，“滨名”号补给舰与美国海军“柯蒂斯·威尔伯”号驱逐舰和法国海军“牧月”号轻型护卫舰在九州以西海域进行了联合训练。日方指，通过各种演习，海上自卫队力求与参演国加强相互了解，提高海上自卫队的战术技能。

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美国海军第七舰队同日发表声明表示，“2月19日，美国海军 ‘阿利·伯克’级导弹驱逐舰 ‘柯蒂斯-威尔伯’号(DDG 54)与日本海上自卫队十和田级补给舰‘滨名’号(AOE-424)和法国花月级轻型护卫舰‘牧月’号一起，进行了一次三边海上补给(RAS)。这次海上补给使法国、日本和美国水兵完成了一次突出各自海军能力的海上演习。”

“柯蒂斯·威尔伯”号驱逐舰指挥官库亚（Diane Cua）中校说，“只要有机会，我们就会与盟友进行整合、训练和计划。能够与日本海上自卫队，以及法国海军一起进行海上补给，是一个很棒的机会，显示了第七舰队责任区的团结努力。”

期间，“柯蒂斯·威尔伯”号驱逐舰和“牧月”号轻型护卫舰来到“滨名”号补给舰旁接受加油和补给。“滨名”号补给舰指挥官池田雅人中校说，“美国海军和法国海军的操舰技术非常高超，这让我很受鼓舞，因为我们在海上同心同德地从事着同样的任务。即使在新冠疫情期间，充分利用海军特有的灵活性和机动性，采取一切对策，我们进行了三边演习，能够加深与美国海军和法国海军的合作。”