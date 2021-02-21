中国海警舰进入钓鱼岛水域 再欲接近日本渔船

日本第11管区海上保安总部（那霸）称，21日凌晨4点50分前后，中国海警局2艘海警舰驶入钓鱼岛附近日本认为是“领海”的区域，在久场岛东南约22公里海上再次做出了试图接近航行中日本渔船（排水量9.7吨）的动作。这是中国公务船连续两天驶入钓鱼岛周边日本认为是“领海”的区域，为今年第9天。2艘海警舰于当日上午11点05分前后驶出日本认为是“领海”的区域。

广告 继续浏览后续

20日上午10点15分前后，中国海警局2艘海警舰相继驶入钓鱼岛附近日本认为是“领海”的区域，日本方面指出：“各航行约1小时50分钟后进入领海外侧毗连区”。这是16日以来中国公务员再次驶进钓鱼岛附近日本认为是“领海”的区域，，外务省亚洲大洋洲局长船越健裕20日向中国驻日使馆干部提出了抗议。

中新社20日报道说：中国海警局20日公开的消息显示，中国海警舰艇编队当天在中国钓鱼岛领海内巡航。

2021年2月20日，中国海警2302舰艇编队在中国钓鱼岛领海内巡航。这是进入2021年以来，中国官方第二次公布钓鱼岛领海内巡航信息。

最近中国海警舰连续做出欲接近日本渔船的动作，今天的日本渔船上乘有3人，当中国海警舰欲接近该渔船时，日本海上保安厅的巡视船围绕在渔船周围，保护了渔船的安全。

日本方面指出：另有2艘中国海警舰在领海外侧毗连区航行。其中1艘搭载了类似机关炮的装置。