缅甸军方动武台湾外交部表关切华航班机今赴仰光载运侨民

缅甸军方对示威群众使用致命武力，导致缅甸民众死伤，台湾外交部今天表达严正关切，呼吁缅甸军方勿以武力手段解决国内政治问题。另，台湾在缅甸的台商和侨民约有一千人，华航今早七点多紧急派出救援班机前往仰光撤侨。

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缅甸军方今年2月1日接管政权后，缅甸民众在各地发起多场诉求恢复民主的抗议游行，近日传出军方对示威群众使用致命武力，导致民众死伤，引起国际关注与谴责。

台湾外交部对于缅甸军政府的做法表达震惊与遗憾，认为无法被民主国家政府与人民接受。外交部并呼吁缅甸军方，不要以武力手段解决国内政治问题，应以和平方式，透过理性对话，化解民军对立情势，恢复缅甸的民主政治。

台湾驻缅甸代表处透露，台湾在缅甸的台商与侨民的人身安全目前并未受到影响。官方提醒旅居缅甸的台湾人注意政局变化，随时与驻缅甸代表处保持联系。

华航救援班机的机组人员今天天还没亮就开始准备救援事宜，清晨7点多起飞前往仰光，下午四点多返抵台湾，共有82人搭乘。在缅甸的台商及侨民大多居住缅甸第一大城仰光。

华航缅甸分公司表示，因应疫情及缅甸政局变化，原订2月28日的另一架救援航班将取消，3月14日及28日仍有两架救援班机。

台湾侨委会表示，去年疫情爆发后，缅甸官方曾公告民航管制措施，暂不开放国际商业航班于缅甸境内机场起降；但人道救援、货运、医疗后送等，以及缅甸民航局核准的特殊航班不在管制范围内。

台湾疫情指挥中心表示，这次缅甸侨胞主要是因政局动荡而返国，但当地疫情相当好，确诊人数在个位数，因此不会安排集中检疫。但因为是特殊情形，如果没有三日内检验阴性报告，可依法入境自费采检，目前已知有28位没有三日内检验阴性报告，必须入境后自费采检，入住防疫旅馆。