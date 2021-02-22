首批中国科兴疫苗24日抵泰国 总理表示：愿带头接种

泰国政府向中国科兴公司采购的新冠疫苗的首批，将于24日抵达泰国。泰国总理巴育22日表示，疫苗到泰国后大约2到3天，政府就会开始让民众接种疫苗，而他本人愿意率先接种疫苗。

广告 继续浏览后续

泰国公共卫生部与中国的科兴生物技术公司（Sinovac Biotech）签订采购协议，采购200万剂新冠疫苗，首批20万剂将在24日由泰航专机从北京载运至泰国。

科兴预计3月底前再交付80万剂，4月底前交付100万剂。

泰国总理巴育22日主持疫情指挥中心会议后接受媒体采访表示，20万剂疫苗24日抵达泰国后，政府大约需要2到3天的时间来准备施打疫苗的事宜，一切就绪之后，他随时准备率先接种疫苗。

根据泰国公共卫生部的初步规划，首批接种对象包括8万名医护人员和乡村医疗志愿者、2万名疾病管制相关领域的工作人员、90万名高风险民众包括患有潜在疾病和慢性病患者及60岁以上的老年人。

泰国公共卫生部辖下的国家疫苗研究院也和英国制药公司阿斯利康签约，预估今年5月开始为1300万国民提供2千600万剂阿斯利康疫苗。

此外，泰国疫情指挥中心22日会议通过将紧急状态延长到3月底，以利控制疫情，明天将送交内阁会议通过，这是泰国政府第10度延长因疫情而实施的紧急状态。