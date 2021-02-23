古特雷斯警告缅甸军头：当今世界“政变”没有立足之地

联合国秘书长古特雷斯在联合国人权理事会新一届会议开幕式上，重申了他“对缅甸人民的全力支持”。三周前，缅甸军方接管政权，导致人们走上街头进行抗议。古特雷斯在预先录制的视频致辞中对缅甸局势再次表示强烈关注。他强调，政变在当今世界没有立足之地。古特雷斯呼吁缅甸军方立即停止暴力。

广告 继续浏览后续

据联合国官方消息，联合国秘书长古特雷斯周一告诫缅甸军方:当今世界“政变”没有立足之地。据古特雷斯批评表示，在缅甸，“我们看到民主遭到破坏，野蛮使用武力，人们被任意逮捕、受到各种形式的镇压；公民空间遭到限制；民间社会受到攻击；发生了严重侵犯少数族裔的行为而不受追究，包括对罗兴亚人实施了名副其实的族裔清洗。此类行为不胜枚举。”

古特雷斯说：“这一切汇聚成了一场十足的动乱风暴。 ”古特雷斯呼吁缅甸军方立即停止镇压，释放囚犯，停止暴力，尊重人权和人民在最近的选举中所表达的意愿。

秘书长同时欢迎人权理事会上周一就缅甸人权状况通过的决议，并承诺落实理事会的要求，同时表达联合国对缅甸人民追求民主、和平、人权和法治的全力支持。

联合国儿童基金会周一对有关在缅甸持续的抗议活动中过度使用致命武力的报道以及军方代表周日发出的如果发生冲突将“造成生命损失”的警告表示严重关切。

据报道，安全部队周六晚在曼德勒应对抗议过程中使用暴力，导致两人死亡，其中包括一名14岁的儿童，还有多人受重伤。儿基会谴责对示威者使用武力，包括据报道使用实弹。该机构呼吁安全部队避免使用暴力，保持最大限度的克制，并呼吁通过建设性的和平手段解决分歧，优先保护儿童和年轻人的安全。

儿基会还呼吁作出更大努力，保护儿童和青年免受一切形式的暴力，包括在他们表达意见和参加和平抗议时。任何人都不应因其意见而面临任何形式的暴力或恐吓。

缅甸军方于2月1日凌晨扣押国务资政昂山素季和总统温敏、宣布实施为期一年的紧急状态，并将国家权利移交给国防军总司令敏昂莱。此后，该国境内的抗议示威已持续了两周多的时间。

2月19日，已有一名年仅20岁的女性示威者因被子弹击中头部而在首都内比都不治身亡。法新社说，尽管缅甸军政府祭死亡威胁，抗议仍不止。