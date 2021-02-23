在缅甸人民抗议政变的压力下，缅甸军方领导人呼吁抓经济

在缅甸人民抗议政变的压力下，缅甸军方领导人敏昂莱呼吁大力振兴不景气的经济。因为缅甸军方月初发动政变，西方国家考虑实施更多制裁，迫使军方避免暴力镇压民主抗议活动。政变方敏昂莱就是在这个时侯发出振兴经济的呼吁的。

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中央社报道，在军方呼吁聚焦经济之前，抗议民众昨天举行的大罢工造成企业关闭，而且尽管当局警告对抗可能造成有人丧生，大批群众聚集谴责军方在2月1日发动的政变，并要求释放民选领导人昂山素季。

反对政变的民众今天再度聚集抗议，不过人数少很多。媒体报导，也有小规模游行支持军方。

今天的活动没有传出暴力事件。缅甸武装部队总司令敏昂莱在昨天国家领导委员会会议上呼吁，减少政府支出和进口，并增加出口。

国营媒体引用敏昂莱的话表示：「委员会必须把力量投入振兴不景气的经济。必须採取拯救经济措施。」

军方指控去年11月8日的选举有舞弊行为后夺取政权，拘留翁山苏姬和许多政党领导人。选举委员会反驳选举舞弊指控。

正如2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情破坏消费和旅游业一样，这场危机增加孤立和投资者不安。

国营媒体报导，敏昂莱并没有把抗议活动与经济问题直接连结在一起，但表示当局遵循民主路径处理抗议活动，警方使用橡胶子弹, 适用最低限度武力。