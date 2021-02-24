特拉维夫生活逐渐恢复正常

以色列选择通过疫苗实现群体免疫。从上个星期天开始，市中心的店铺和很多商业中心开始正常营业。旅馆和健身房也可凭借出示“疫苗护照”进出方便。特拉维夫民众的生活似乎恢复了正常。

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以色列一项研究发现，在接种辉瑞公司和BioNTech新冠疫苗第一剂后15至28天内，该疫苗预防有症状新冠感染的有效性为85%，在对抗有症状感染方面的有效性为94%。所以以色列政府决定2月21日解除部分疫情防控措施，着手提振经济。

以色列成为全球新冠疫苗接种率最高的国家后，其感染和传播数据有助于科学家理解新冠疫苗在人群中的真实作用。18日发表于《柳叶刀》上的一篇论文表示，自2020年12月至2021年1月，未接种的120575人中，有89人确诊新冠肺炎；在首次接种1-14天内的100433人中，有55人感染，感染率下降26%；在首次接种15-28天内的88126人中，只有26人感染，感染率下降60%。

以色列全国抗疫专家小组主席巴里切尔（Ran Balicer）表示，疫苗有两大功效，首先是直接效果，即预防新冠肺炎感染和其重症的效果。其次是间接效果，是指疫苗能对足够多的人产生免疫力，阻绝流行病，防止病毒进一步扩散。