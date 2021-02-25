印度与巴基斯坦在克什米尔印巴控制线沿线停火

一名印度軍人9月18日在印控克什米爾一端站崗

印度与巴基斯坦同意于25日凌晨零时起，在克什米尔印巴控制线沿线停火；这是印度与巴基斯坦国防部星期四发表的联合声明宣布的，这是双方国安高层密商几个月的成果。

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根据印度国防部发出的联合声明，印度与巴基斯坦的国防部军事行动处处长透过印巴热线联系机制讨论了印巴控制线（LoC）沿线的停火问题，双方在自由、坦诚和友好气氛下回顾印巴控制线沿线和其他所有相关地区的局势。

中央社报道，这份联合声明表示，为实现印巴边界的互惠互利及永续和平，双方同意解决彼此的核心问题和疑虑。

联合声明强调，印巴双方同意严格遵守所有协定和谅解备忘录，25日凌晨零时起，双方沿著印巴控制线沿线和所有其他相关地区停止开火射击。

双方在这份联合声明中重申，将利用现有的热线联系和边境「旗会」（flag meeting）机制，来解决任何不可预见的情况或误解。

印度斯坦时报（Hindustan Times）引述没有具名的消息人士说，印度与巴基斯坦能够达成在边境控制线的停火协定，是印度和巴基斯坦历经几个月月直接对话或透过管道沟通，至少包括在第三国举行过一次面对面对话，所达成的结果。

这名消息人士指出，印度与巴基斯坦秘密协商边境停火，只有总理莫迪、内政部长夏哈、国防部长辛赫、外交部长苏杰生等少数高层官员知道细节。