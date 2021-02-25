缅甸政变拥护者持刀棍对付反对派示威

缅甸军方支持者今天挥舞著刀子和弹弓与缅甸最大城市仰光的居民发生冲突，在数周全国各地抗议推翻昂山素季文人政府的军事政变后，境内紧张局势升温。仰光居民敲打锅碗瓢盆，抗议支持军方的暴力示威活动。

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据中央社今天报道称，军方支持者攻击反政变民众，缅甸紧张局势升温。缅甸军方支持者25日挥舞著刀子和弹弓与仰光的居民发生冲突，境内紧张局势升温。军方支持者并投掷武器攻击仰光居民。

缅甸军方发动政变后，成千上万民众走上街头，要求释放翁山苏姬并恢复民主，他们的愤怒情绪笼罩整个国家。但数百名军方支持者今天在缅甸商业中心仰光游行，他们举起写着“我们与国防部门站在一起”标语，指的是缅甸军方。

当局准许军方支持者进入仰光市中心苏雷佛塔（Sule Pagoda），这是当地重要路口的地标，最近几天这里设置路障，防止反政变抗议者聚集。

居住在这个地区的居民敲打锅碗瓢盆，抗议支持军方的示威活动。

至中午时，仰光中央火车站附近爆发冲突。目击者说，有些带着管子、刀子和弹弓的军方支持者，攻击发出嘘声的居民。住在附近的一名38岁民众说：“他们从车上用弹弓射击我们，大概有10个人头部受伤。” 这位居民说，军方支持者携带棍棒、小刀和弹弓，但当地居民反击，扣留一些人，直到警察出现。

据该报道，安全部队最终抵达时发现，妇女和儿童手挽着手挡在前面，试图阻止他们逮捕任何反政变抗议者。但在紧张对峙后，警方从亲军方团体中带走涉嫌攻击者。

据法新社消息，来自31个国家近140个非政府组织昨天连署公开信，呼吁联合国安理会紧急对缅甸实施武器禁运。缅甸本月初发生军事政变，政局陷入动荡。

这封信写到：联合国安理会应该紧急对缅甸实施全球武器禁运，以因应这场军事政变，并阻止军政府进一步滥权。信中继续写道：「允许转运武器到缅甸的各国政府，包括中国、印度、以色列、北朝鲜、菲律宾、俄罗斯和乌克兰，应该立即停止供应任何武器、弹药和相关装备。」

上述被点名的国家中，有3国目前为安理会成员国，即拥有否决权的永久成员国中国、俄罗斯，以及非永久成员国印度。

据法新社说，非政府组织「人权观察」（Human Rights Watch）执行主任罗思写道：「鉴于对洛兴雅人（Rohingya）的大规模暴行、数十年来的战争罪行，并推翻民选政府，联合国安理会起码能做的，是对缅甸施行全球武器禁运。」包含数十个亚洲非营利组织签字的这封信写道：「安理会也应该实施锁定目标的制裁措施、全球旅行禁令，并冻结军政府和军事集团领导阶层的资产。」