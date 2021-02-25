美国防部高官修正有关钓鱼岛主权发言

美国国防部发言人约翰‧柯比（John Kirby）2月23日，对于中国负责海上警备的公用海警船，在中国允许海警局使用武器的《海警法》2月1日施行后，从2月6日开始反复进入钓鱼岛附近日本认为是“领海”的区域进行了谴责。约翰‧柯比表示：在尖阁诸岛的主权方面，我们支持日本，但是在24日，美国国防部高官对这一发言进行了修正。

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柯比的这一发言有悖于美国的一贯立场，自20 世纪70 年代开始，美国便在日中钓鱼岛主权争端上坚持所谓钓鱼岛“主权未定”的“中立”立场，只是强调连同钓鱼岛的冲绳的“施政权”返还，但是进入21 世纪，为牵制中国快速崛起对美国在亚太地区主导地位的挑战，美国有关钓鱼岛属于规定美国对日防卫义务的《日美安保条约》第5条的适用对象这一立场越来越清晰，但是在钓鱼岛主权归属问题上仍持中立立场。

但是柯比的发言颠覆了美国的一贯立场。

为此，美国国防部高官24日回答共同社记者提问时围绕钓鱼岛问题表示，在认可处于日本施政权下的同时，关于主权不持特定立场的美国政府的原则不变。

这实际上修改了此前国防部发言人柯比称“支持日本主权”的发言。

据共同社报道，柯比在23日的记者会上，当被问及“对于中国海警局公务船驶入尖阁周边日本领海有何见解”时，谈到了日本的“主权”。关于此事，国防部高官说明称“美国的政策没有变化”。

另一方面，中国外交部发言人汪文斌在24日的记者会上指出：钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土。《美日安保条约》是冷战的产物，不应损及第三方利益，更不应危害地区的和平稳定。