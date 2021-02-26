印度Covid-19疫情再起 多地强制检测

印度Covid-19疫情再起，当局采取新的防范措施，限制人口境内流动。多地开始要求对外来旅客实施检测；参加“大壶节”（Kumbh Mela）的印度教徒也都需做检测。

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印度Covid-19新确诊人数连续十天上升。当局采取新的防范措施，多地自2021年2月26日周五起要求对外来旅客实行检测。

据本台RFI记者Côme Bastin周五（2021年2月26日）发自班加罗尔（Bangalore）的报导，印度在数月前取消了其境内与Covid-19疫情有关的行动限制，但自本周五起，在印度国内旅行变得更加复杂。德里地区ˎ 卡纳塔克邦（KARNATAKA）ˎ 班加罗尔和克什米尔开始要求外来者在进入辖区前做RT-PCR检测。上述措施只针对部分地区，主要是来自喀拉拉邦（Kerala）和马哈拉施特拉邦（Mahrastrah）的人员，不论来者所使用的交通工具，是乘坐飞机ˎ 火车或者是通过公路。

与去年八月份时每天近十万宗确诊病例相比较，印度目前每天大约有一万宗新确诊病例，而2月24日周三的统计达到16 000宗。喀拉拉邦（Kerala）和马哈拉施特拉邦（Mahrastrah）的增幅尤其显著。上述地区只占印度人口的10%，但却涉及四分之三的病例。

上述防疫措施是地方当局决定采取的。所有想要去北阿坎德邦（Uttarakhand）赫尔德瓦尔城（Haridwar）参加“大壶节”，又称“圣水沐浴节”（Kumbh Mela）的印度教徒都必须做检测。此外，印度终于加强了对来自英国ˎ 欧盟和中东的国际旅行者的管控。

法广存档图片：印度教信徒庆祝大壶节-圣水沐浴节。 Image d'archive RFI : Hindu devotees gather at a ghat of the River Ganges ahead of the religious Kumbh Mela festival © Money SHARMA AFP 法新社

据介绍，印度“大壶节”被认为是全球规模最庞大的宗教庆典活动之一。联合国教科文（Unesco）在2017年把这一印度教传统活动列入了人类非物质文化遗产名录。