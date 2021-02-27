法外长与印尼外长通话：法国致力于一个自由开放的印太空间

法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）与印度尼西亚外交部长雷特诺（Retno Marsudi）2月26日举行了电话会谈。勒德里昂在通话中向雷特诺重申，“法国决心为建立一个尊重法治，自由和开放的印度太平洋空间而努力。”

广告 继续浏览后续

就二人的通话内容，法国外交部介绍指，“部长重申，法国决心为建立一个尊重法治的自由和开放的印度太平洋空间而努力。他表示希望进一步加强我们两国之间的战略伙伴关系，特别是在国防、海上合作和卫生领域，以及在东盟框架内”。勒德里昂在通话中还回顾了两国在“获得抗击新冠肺炎工具加速器”（ACT-A）倡议框架内就公平获得新冠疫苗的承诺。勒德里昂表示，法方欢迎印度尼西亚动员起来，应对缅甸军事政变后的危机，避免任何升级的风险。他回顾说，欧盟已于2月22日通过了对缅甸政变责任人采取新的限制性措施的原则。

雷特诺通过推特表示，“很高兴能和法国外长勒德里昂交谈，关于包括海事和国防在内的各种双边合作。我们还谈到了东盟框架内的合作以及在‘外交政策和国际健康’(FPGH) 倡议下 的卫生合作。”她称，两国“外长对缅甸局势，特别是缅甸人民的安全同样感到关切。我们一致认为，必须倾听缅甸人民的声音。”