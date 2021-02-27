菅义伟宣布提前解除六府县紧急事态宣言

日本首相菅义伟在2月26日晚主持在首相官邸召开的新型冠状病毒感染症对策总部会议，对于正在实行紧急事态宣言的岐阜、爱知、京都、大阪、兵库、福冈、埼玉、千叶、东京、神奈川10都府县，将在2月底提前解除的岐阜、爱知、京都、大阪、兵库、福冈6府县的紧急事态宣言，而首都圈的埼玉、千叶、东京、神奈川4都县形势依旧严峻，宣言将维持下去，于下周再次探讨可否提前解除。

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日本政府1月7日以首都圈1都3县为对象再次发布紧急事态宣言，期限至2月7日。1月13日又新增了东海和关西等地区的7府县，2月2日将除栃木县之外的10都府县的宣言期限延长至3月7日。

日本把新冠感染疫情分为4个阶段：第一阶段是感染趋于零，散见个别感染者；第二阶段是“感染渐增”；第三阶段是“感染急增”；第四阶段是“感染爆发”。日本政府的方针是疫情回落到第三阶段就解除紧急事态宣言。

目前提前解除紧急事态的宣言的六府县已经脱离了“感染爆发”的第四阶段。

菅义伟在26日就6府县解除宣言说明称：“实现了明显的感染人数大幅减少，虽然医疗机构的严峻状况还在持续，但现场的负担与此前相比减轻了。”

2月26日，这六个都府县的新增感染人数分别是岐阜3人、爱知40人、京都8人、大阪77人、兵库24人、福冈52人。

关于首都圈的埼玉、千叶、东京、神奈川4都县，如果感染人数减少趋势没有变化，紧急事态宣言将持续到3月7日不再延长，而在26日的专家会议上，对于首都圈4都县，有专家对医疗供应体制表示担忧，因此紧急事态宣言将持续。菅义伟强调贯彻餐饮店缩短营业时间等迄今为止的对策，“到最后都不松懈，实现3月7日按计划结束宣言，是很重要的”。