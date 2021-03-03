伊拉克再发火箭弹袭击，教皇方济各坚持访问行程

位于伊拉克西部的一个有美军驻扎的空军基地周三遭遇火箭弹袭击，凸显伊拉克境内安全形势堪忧。但罗马天主教教廷教宗方济各表示，他将按原计划，于5日启程前往伊拉克，朝圣访问。

广告 继续浏览后续

3日上午，至少有10枚火箭弹飞向阿萨德空军基地。根据伊拉克以及西方安全部门途径的消息，其中多枚炮弹落入国际反圣战联军部队美军士兵驻扎的区域。据悉，一名美国非军事人员在这次袭击行动中，因心脏病发作死亡。

伊拉克安全部门消息人士向法新社表示，火箭弹从阿萨德基地不远处一个村庄发出。根据伊拉克军方以及西方安全部门透露的消息，袭击行动使用的是伊朗制造的冰雹火箭炮，比近期发生的袭击行动使用的火箭弹更具有威力。

伊拉克境内暴力袭击事件近期再度频繁。最近两周已多次发生火箭弹袭击。安全形势堪忧。 但教皇方济各3日表示，他仍将按照原计划，于5日至8日间，访问伊拉克。他表示，他不想让伊拉克人再次失望。

已故教皇让-保罗二世1999年曾希望前往巴格达访问，但因为未能与时任伊拉克总统萨达姆-侯赛因达成共识，而未能成行。

方济各强调，这将是一次朝圣之旅。他希望与经历了这么多苦难的伊拉克人民见面，与那里受苦的教会见面。 方济各将先后前往巴格达、摩苏尔和埃尔比勒。8日，他将在埃尔比勒主持一场弥撒。

考虑到新冠疫情以及不稳定的安全局势，方济各整个访问行程没有安排大型与公众见面的活动。而且为保证万无一失，伊拉克当局决定在教皇访问期间，全国封城禁足。