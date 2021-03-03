缅甸军政府血腥镇压 一天镇压死亡人数多达38人

目击者和媒体报导，缅甸安全部队3日向反军方统治的抗议民众开火，多人死亡。联合国秘书长缅甸事务特使克里斯汀·伯格纳（Christine Schraner Burgener）3日表示，自民选政府被推翻以来共有50多名抗议者死亡；仅3月3日死亡人数高达38人。枢机主教薄茂恩在推特发文说，缅甸多数大城市犹如天安门广场。

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在这个暴力场面出现之前一天，东南亚各邻国呼吁缅甸当局自制，但仍未能一致呼吁缅甸释放昂山素季并恢复民主制度。

缅甸枢机主教貌波（Charles Maung Bo）在推特发文说，“我国的多数大城市有如天安门广场”，他指的是中国1989年在北京残酷镇压学生发起的抗争。

缅甸军方2月1日政变推翻了昂山素季领导的民选政府，目击者说，至今军政府扑灭反政变抗议活动的决心似乎已增强，安全部队在若干城镇几乎不加警告就对民众发射实弹。

死伤最惨重的是中部蒙育瓦镇（Monywa），当地媒体Monywa Gazette的总编辑指出，有4男1女共5人遭到射杀。他说：“我们已经和家属与医师确认，共有5人死亡，至少30人受伤，有些民众仍昏迷不醒。”

至于在缅甸的大城仰光（Yangon），目击者说，傍晚安全部队发射自动步枪，造成至少3人死亡。

另据媒体报导与目击者指出，第2大城瓦城（Mandalay）有两人丧命，北部盛产玉石的帕坎镇（Hpakant）有两人死亡，中部敏建镇（Myingyan）也有1 人死亡。

目击者惊恐表示：“太可怕了，简直就是屠杀，笔墨难以形容当前的惨状和我们的感受。”

缅甸独立英文媒体“今日缅甸”（Myanmar Now）报导，在仰光镇压抗争的安全部队逮捕了大约300名抗议民众。

社群媒体广传一段影音，画面显示，在军警高度戒备下，成群青年双手抱头，列队走上军车。