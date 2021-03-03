缅甸抓捕多名记者 记者组织呼吁立即放人

多名记者在报道缅甸反政变示威活动时在当地被逮捕。美国国家公共电台（NPR) 3月2日报道，被缅甸当局逮捕的记者至少有8名，其中包括32岁的美联社记者登佐(Thein Zaw)。美联社报道，登佐的律师丁萨吴(音译，Tin Zar Oo) 3月2日表示，缅甸当局指控登佐等记者违反了一项公共秩序法。这项法律规定，任何在公众中制造恐惧、故意传播虚假消息、直接或间接对政府雇员刑事犯罪的人都会受到惩罚。如果罪名成立，他们可能会被监禁3年。

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缅甸军政府上个月修改了这项法律，以扩大其适用范围，并将最高刑期从2年提高到现在的3年。

32岁的美联社摄影记者登佐等记者2月27日在报导缅甸商业重镇仰光的示威活动时被当局逮捕。缅甸军方2月1日发动政变推翻了昂山素季的民选政府。被逮捕的记者分属几家媒体，除美联社外，还有缅甸媒体当今缅甸、缅甸图片社、七日新闻、Zee Kwet在线新闻以及一名自由撰稿人。

据报道，登佐等多名被捕记者被关押在仰光北部的永盛监狱，这所监狱因为关押异见人士及恶劣的卫生环境而臭名昭著。昂山素季分别于2003年和2009年因违反软禁令而被监禁在永盛监狱。登佐的律师表示，登佐被法院还押候审，在3月12日之前不会有法庭聆讯等进一步的行动。

美联社呼吁立即释放登佐。美联社负责国际新闻的副总裁伊恩·菲利普斯(Ian Phillips)表示：“必须允许独立记者自由、安全地报道新闻，而不必担心遭到报复。”他说，“美联社强烈谴责对登佐的任意拘留。”

媒体权益组织“保护记者委员会”也对缅甸当局抓捕记者表达关注。保护记者委员会东南亚高级代表肖恩·克里斯平(Shawn Crispin)表示：“缅甸当局必须释放所有被关押在狱中的记者，停止威胁和骚扰记者，因为他们只是在报道反政变街头抗议活动。”“缅甸绝不能回到过去的黑暗时代，军事统治者将记者关进监狱，以扼杀和审查新闻报道。”

2月28日是缅甸民众大规模抗议军事政变一个月以来最惨烈的一天，至少有18名示威者被安全部队打死，另有至少几十人受伤，大约1000人被逮捕。包括美国在内的多个西方国家以及联合国秘书长都谴责了缅甸军方对示威者的暴力镇压，并要求军政府释放昂山素季等经民选产生的文职领导人。

不过，东盟成员国外长们星期二开会讨论缅甸局势时，只有四国外长敦促军政府释放昂山素季等人。

中国外交部星期一称推动缅甸局势降温是当务之急，但未谴责缅甸军政府对示威者的血腥镇压，也没有敦促恢复民选政府执政，却要求国际社会尊重缅甸主权。