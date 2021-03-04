血腥翌日 缅甸示威者带着恐惧继续抗议 当局却无惧国际制裁

缅甸民众今天继续上街抗议军方政变，推翻民选政府并逮捕昂山素季等民选政府领导人。法新社称，抗议者虽坚持示威，但全国各地抗议者心揣恐惧，缅甸军警真枪实弹无差别射击抗议民众，在全国布下恐怖与阴影。根据联合国消息，昨天是缅甸示威活动最暴力的一天，军方开枪镇压近40人丧生。法国促请缅甸当局立即停止对示威民众暴力镇压。缅甸当局不怕国际社会制裁，在回应联合国特使时说，‘我们得学会只与少少的几位朋友走在一起。’”

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据路透社今天报道称，联合国报告缅甸军方周三在多个城镇对抗议人群进行镇压，造成38人死亡，这是反对上月军事政变的示威活动开始以来最为暴力的一天。该报道说，目击者表示，军警在几乎没有警告的情况下就以实弹射击。

该报道引述年轻的抗议人士Thinzar Shunlei Yi谴责说，“这很可怕，是一场屠杀。没有语言可以形容现场情况和我们的感受。” 据一个援助组织表示，死者当中包括四名孩童。当地媒体消息称，有数以百计抗议者遭到逮捕。

根据联合国缅甸特使Christine Schraner Burgener在纽约说，“今天是2月1日政变以来最血腥的一天。今天--仅仅今天--就有38人死去。政变开始后已有逾50人死亡，许多人受伤。”

路透社说，记者致电缅甸军方委员会发言人请求置评，但电话无人接听。

联合国缅甸特使Schraner Burgener说，她与缅甸国家领导委员副主席梭温谈话时，曾经警告梭温一些国家可能会对缅甸军方施加强烈措施和孤立来报复政变。“他的回答是：‘我们早就习惯被制裁，我们都挺过来了’，”Schraner Burgener说。“当我警告他们将被孤立时，得到的回答是：‘我们得学会只与少少的几位朋友走在一起。’”

外交官员称，联合国安理会周五将在一场闭门会议中讨论缅甸局势。

据法新社报道称缅甸军方2月1日推翻文人领袖昂山素季（Aung San Suu Kyi）政府并拘禁她，终结缅甸十年来的民主实验。随后缅甸社会持续动荡，每天都有大型抗议。

目前各国正加强施压力道，西方强权一再对缅甸将领祭出制裁，英国也要求于5日召开联合国安全理事会会议。然而军政府忽视全球谴责，反而以更大的力道回应人民抗争。

联合国缅甸事务特使柏其纳Christine Schraner Burgener今天告诉记者：「光是今天就有38人死亡。」她还说，自军方接管政府以来，死亡人数已超过50 人，还有更多人受伤。柏其纳指出：「今天是发生政变以来最血腥的一天。」但她未提供各地死亡人数等进一步细节。柏其纳要求联合国对缅甸军事将领采取「非常强硬的措施」，还说自己与军方沟通时，军方并不理会制裁威胁。