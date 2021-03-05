因“电视认罪”，澳洲SBS广播公司停播央视与CGTN新闻节目

澳大利亚公共媒体，特别服务广播公司（SBS）3月5日宣布，在意识到围绕这些频道的严重人权问题之后，暂停转播中国官媒中央电视台（CCTV）和中国环球电视网（CGTN）的新闻节目。

广告 继续浏览后续

SBS发言人向路透社表示，中国官媒中央电视台和CGTN的节目将不会在周六播出，SBS正在审查来自一个人权组织的投诉。SBS在一份声明中说，“鉴于该投诉引起的严重关切，以及所涉及的材料的复杂性，我们决定暂停播放海外来源的CGTN和中国中央电视台的新闻简报，同时我们对这些服务进行评估”。

SBS新闻网站的一篇报道称，在英国媒体监管机构因 “严重违规违法”而吊销CGTN在英国播放的牌照后，人权组织 “保护卫士”（Safeguard Defenders）亦致函SBS。中国外交部尚未回应记者的置评请求。据悉，SBS此前收到人权组织“保护卫士”的投诉信，称中国中央电视台在2013年至2020年期间播出了涉及近56人的被迫电视认罪节目。投诉信写道，“这些广播涉及提取、包装和播放在胁迫和酷刑条件下被关押的囚犯被迫和虚假的招供。”

信中还说，“这些犯罪行为涉及在起诉、审判或定罪之前很早就从嫌疑人那里获得‘供词’，而且在很多情况下，受害者被单独关押在秘密地点，无法接触到法律顾问。”报导指，“大量的‘忏悔’内容不仅在中国播出，而且通过中国中央电视台第4套节目（CCTV-4）和CGTN在国际上播出。”

据悉，SBS的全球观察（World Watch）栏目曾固定转播CGTN的15分钟英语节目以及CCTV-4的30分钟的普通话节目。此前英国媒体监管机构，英国通讯管理局(Ofcom)吊销了CGTN的播出权，但是法国监管机构则对CGTN的播出予以放行。