德防长：向印太地区部署护卫舰，我们正在发出一个信号

柏林方面3月2日介绍指，一艘德国护卫舰将于8月启程前往亚洲，并将在返航途中穿航南海。这将成为自2002年以来首艘穿航南海的德国军舰。德国国防部长卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）5日表示，“随着 ‘巴伐利亚’号护卫舰（Frigate Bayern）在印度洋-太平洋地区的部署，我们正在发出一个信号。”

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德国联邦国防部周五通过推特引述卡伦鲍尔的话表示，“随着‘巴伐利亚’号护卫舰在印度洋-太平洋地区的部署，我们正在发出一个信号。德国在其价值观和利益受到影响的地方参与其中。在2020年，我们决定了新的印太指导方针，现在德国政府和军方遵守它们的承诺。”

德国外交部于去年9月1日发布了题为“德国-欧洲-亚洲：共同塑造21世纪：德国政府对印太地区采纳政策准则”的政治文件。德方表示，“在过去几年中，从经济和政治角度来看，印太地区的重要性都显著增强。德国政府现正在为面对该地区国家的未来政策制定路线。”卡伦鲍尔随后在接受采访和出席论坛活动时也多次表示，德国将向印太地区派遣一艘护卫舰。她透露称，德国打算在双边和多边层面加强与地区大国的合作以应对安全挑战。

对此，美国国务院的一名发言人近日回应称，“维护和平与稳定、尊重国际法、保护合法商业网络不受阻碍、以及自由航行和其他合法使用该海域的做法，符合美国的国家利益。”该名发言人称，“我们欢迎德国支持在印太地区推行基于规则的国际秩序的作法。维护开放的海上秩序对国际社会利益攸关。”