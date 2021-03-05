美国务卿和防长月内将首次出国访问，访问日韩

美国有线电视新闻网（CNN）3月4日引述消息人士的话报导指，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）将于本月晚些时候前往日本和韩国访问。这将是拜登内阁成员自其就职以来的首次国际旅行。

广告 继续浏览后续

美国国务院的官员解释说，这次旅行将于3月14日至18日进行，可能会决定拜登政府官员的进一步海外旅行是否被认为是安全的。新冠疫情使拜登政府将外交放在首位并与盟友重新接触的目标变得复杂。布林肯和奥斯汀都曾与他们在盟国的同级官员打过大量电话，但未能进行当面会谈。

美国国务院发言人普莱斯(Ned Price)在4日的新闻发布会上表示，他无法确认任何旅行计划，五角大楼拒绝发表评论。此前，路透社最先报导了布林肯将访问日本的日期。

报导指，预计布林肯和奥斯汀在访问期间，将深入探讨他们在与日韩两国部长的电话中已经触及的问题，包括加强联盟和推动朝鲜无核化等议题。

对华政策也很可能成为讨论的主要议题。拜登政府曾提到需要抵制中国在东海的激进行为，布林肯本周在讲话中亦将与北京的关系称为 “21世纪最大的地缘政治考验”。他说，需要从实力的位置上与中国接触，而这只能与盟友和伙伴一起进行。