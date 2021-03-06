缅甸军政府加剧镇压示威活动，联合国特使呼吁采取行动

缅甸反对军事政变的示威持续，星期六全国各地都继续有人上街参加抗议，在最大城巿仰光，约100名医生加入了当天的示威队伍当中。警方发射橡胶子弹和闪光弹驱散抗议人群。据联合国统计，自缅甸军方发动政变以来，已有50多名抗议者被杀害，仅周三一天就有至少38人死亡。缅甸抗议民众要求释放被扣押的国务资政昂山素季，并尊重去年11月的选举结果，恢复文官执政。

广告 继续浏览后续

据路透社报导，联合国秘书长缅甸事务特使克里斯汀·伯格纳（Christine Schraner Burgener） 周五在联合国安理会的一次闭门会议上问道，“我们还能放纵缅甸军方多久？”她说，“至关重要的是，这个安理会要坚决而一致地警告安全部队，并坚定地与缅甸人民站在一起，支持11月明确的选举结果。”伯格纳表示，她一天会收到约200则呼吁国际采取行动的信息。她说，“他们寄托于联合国和其成员国的希望正在消逝。我直接听到来自缅甸母亲们、学生以及年长者们绝望的乞求。”不过分析相信，联合国安理会难以采取任何协调行动，原因是可能遭到安理会两个常任理事国中俄地反对。

周六在缅甸南部城镇土瓦，抗议者高呼 “民主是我们的事业”和“革命必须胜利”。“政治希望已经开始闪耀。我们不能失去革命的势头，”一位抗议领袖艾辛扎貌（Ei Thinzar Maung）在脸书写道。她说，“那些敢于战斗的人将获得胜利。我们应该获得胜利。”在缅甸第2大城瓦城，数百名工程师走上街头高呼“释放我们的领袖”。当地医疗人员告诉法新社，一名26岁男子协助设置路障以拖慢安全部队行动时，颈部中弹身亡。

此外，红十字会与红新月会国际联合会发布声明，对有红十字会义工在当地值勤时受伤感到遗憾，呼吁不要攻击红十字会志愿者，并须立即保护当地所有医护和义工。缅甸军政府还要求印度遣返8名不愿服从命令镇压示威，逃亡到该国的警察。约30名缅甸警察和家属近日跨越边界，逃到印度境内寻求庇护。

印度东北部一名官员表示，缅甸官员发信，以维护两国的友好关系为由，要求印方遣返8名缅甸警察，信中列出其中4名警察的详细资料，年龄介乎22至25岁，当中包括一名女警。 印度地方官正在等待内政部的指示，以决定下一步行动。美国国务院周四3月4日宣布了本年度国际妇女勇气奖获奖者名单。获奖者中包括缅甸活动人士翁菲菲（Phyoe Phyoe Aung）。她组织了2014年从曼德勒到仰光的抗议游行，但遭到警方的猛烈镇压，翁菲菲和丈夫均被捕入狱。她于2016年出狱，曾被国际特赦组织称为“良心犯”。

值得一提的是，缅甸军政府新指派的驻联合国大使周四宣布请辞。其前任觉莫吞（Kyaw Moe Tun）大使上周在联合国大会上公开反抗军政府，直言自己代表由民主选举产生的政府发言、恳请国际社会协助终止政变，还打出了支持示威者的手势。由缅甸国防军总司令部成立的“国家管理委员会”随后宣布解除其职务，

事发后，军政府改派觉莫敦的副手丁貌奈（Tin Maung Naing）接替，一时让缅甸驻联合国大使唱二人转。但联合国发言人杜加里克（Stephane Dujarric）4日表示，接获缅甸代表团告知，丁貌奈“已提出辞呈…还说觉莫敦才是缅甸驻联合国大使”。