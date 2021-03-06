政治

缅甸：联合国特使呼吁安理会采取紧急行动

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Christine Schraner Burgener, de la Suisse, Envoyée spéciale du Secrétaire général pour le Myanmar (photo d'archives).
Christine Schraner Burgener, de la Suisse, Envoyée spéciale du Secrétaire général pour le Myanmar (photo d'archives). © ONU/Loey Felipe
作者： 法广
6 分钟

缅甸反政变示威陆续传出多名示威者丧命，联合国驻缅甸特使呼吁安全理事会聆听缅甸“绝望的乞求”，立即对军政府采取行动与恢复民主。路透社报导，根据联合国，自缅甸军政府血腥镇压反政变示威者以来，已有超过50人丧生，光是3日当天就有至少38人送命。有图像显示安全部队向群众开枪，还有血迹斑斑的尸体被拖走。

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示威诉求是释放民选领导人昂山素季与尊重去年11 月的大选结果。昂山素季所属的全国民主联盟（NLD）赢得压倒性胜选，却遭军方指控舞弊。

 

根据路透社记者看到的演讲稿副本，联合国秘书长缅甸事务特使克里斯汀·伯格纳（Christine Schraner Burgener）5日在15个成员国组成的安理会闭门会议中表示：“我们还能让缅甸军人逍遥法外多久？”

她表示：“重要的是安理会必须态度坚决、一致对安全部队提出警告，并和缅甸人民站在一起，支持去年11 月的大选结果。”

柏格纳表示：她一天会收到约200则呼吁国际采取行动的呼吁。

她说：“他们寄希望于联合国和其成员国的希望正在消逝。我直接听到来自缅甸母亲们、学生以及年长者们绝望的乞求。”

但许多外交官员表示，安理会不太可能通过任何制裁军政府的国际行动，例如全球武器禁运。这场英国召开的安理会会议，在没有通过任何一致声明下结束，尽管外交官表示下週会持续协商。

另一方面，缅甸军方表示他们在遏阻示威上遭到限制，但表示绝不允许民众威胁局势的稳定。

在缅甸第2大城瓦城，数百名工程师走上街头高呼“释放我们的领袖”。当地医疗人员告诉法新社，一名26岁男子协助设置路障以拖慢安全部队行动时，颈部中弹身亡。

位于缅甸南部的土瓦（Dawei）示威群众6日高呼“民主是我们的信念”、“决心必定攻无不克”的口号时，警方发射催泪瓦斯攻击。

缅甸最大城市仰光依然有民众走上街头，不顾危险继续举行示威。27岁的迪迪（Didi）告诉法新社：“没错，我很害怕站在前线，但我们相信我们的同志，我们承诺如果人受伤会互相保护。”

 

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