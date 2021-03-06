缅甸：联合国特使呼吁安理会采取紧急行动

缅甸反政变示威陆续传出多名示威者丧命，联合国驻缅甸特使呼吁安全理事会聆听缅甸“绝望的乞求”，立即对军政府采取行动与恢复民主。路透社报导，根据联合国，自缅甸军政府血腥镇压反政变示威者以来，已有超过50人丧生，光是3日当天就有至少38人送命。有图像显示安全部队向群众开枪，还有血迹斑斑的尸体被拖走。

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示威诉求是释放民选领导人昂山素季与尊重去年11 月的大选结果。昂山素季所属的全国民主联盟（NLD）赢得压倒性胜选，却遭军方指控舞弊。

根据路透社记者看到的演讲稿副本，联合国秘书长缅甸事务特使克里斯汀·伯格纳（Christine Schraner Burgener）5日在15个成员国组成的安理会闭门会议中表示：“我们还能让缅甸军人逍遥法外多久？”

她表示：“重要的是安理会必须态度坚决、一致对安全部队提出警告，并和缅甸人民站在一起，支持去年11 月的大选结果。”

柏格纳表示：她一天会收到约200则呼吁国际采取行动的呼吁。

她说：“他们寄希望于联合国和其成员国的希望正在消逝。我直接听到来自缅甸母亲们、学生以及年长者们绝望的乞求。”

但许多外交官员表示，安理会不太可能通过任何制裁军政府的国际行动，例如全球武器禁运。这场英国召开的安理会会议，在没有通过任何一致声明下结束，尽管外交官表示下週会持续协商。

另一方面，缅甸军方表示他们在遏阻示威上遭到限制，但表示绝不允许民众威胁局势的稳定。

在缅甸第2大城瓦城，数百名工程师走上街头高呼“释放我们的领袖”。当地医疗人员告诉法新社，一名26岁男子协助设置路障以拖慢安全部队行动时，颈部中弹身亡。

位于缅甸南部的土瓦（Dawei）示威群众6日高呼“民主是我们的信念”、“决心必定攻无不克”的口号时，警方发射催泪瓦斯攻击。

缅甸最大城市仰光依然有民众走上街头，不顾危险继续举行示威。27岁的迪迪（Didi）告诉法新社：“没错，我很害怕站在前线，但我们相信我们的同志，我们承诺如果人受伤会互相保护。”