美国防部长奥斯汀月内将访问印度

印度Livemint新闻网3月6日援引两位消息人士的话说，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）将于月内对印度首都新德里进行访问。这也将是拜登政府内阁官员首度对印度访问。

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报导指，奥斯汀访问印度的计划可能会在3月下旬进行，预计将是其在印太地区国家进行更大规模的访问的一部分。此前，有报导指，奥斯汀和美国国务卿布林肯（Antony Blinken）亦将在月内对日本和韩国进行访问。

这次访问预计将在美日印澳四国领导人共同参加四国机制（Quad）首次峰会的时候进行。消息指，四国领导人线上峰会最早可能于下周举行。澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）周五在与记者交谈时确认了举行四方领导人会议的计划正在酝酿之中。此前，四国外长上个月曾举行过一次线上会议。

美印之间有着密切的防务合作，华盛顿授权向印度出售超过200亿美元的防务装备。美国国务院上周表示，“正是这些美国先进防务平台的提供，表明了我们对印度安全和主权的承诺。它表明了我们对这种全球、全面战略伙伴关系的承诺。”

此外，印度国防部长拉杰纳特·辛格（Rajnath Singh）周五在凯瓦迪耶举行的联合指挥官会议上发表讲话，向实际控制线（LAC）拉达克东部地区，印军士兵在与中国军队对峙期间所展现出的“无私勇气”致敬。辛格随后在推特上写道，“印度在边境问题上的坚决回应有助于积极、和平地解决某些重大问题。我向士兵们在最近的东拉达克对峙中表现出的无私勇气致敬。”

华盛顿方面，由拜登总统提名担任美国国防部负责政策事务副部长的科林·卡尔（Colin Kahl）周四在其确认听证会上，向美国会参议院军事委员会成员提交的材料中表示，美国决心与盟友和伙伴站在一起。他称，“中印边境紧张局势反映了中国在该地区，包括对美国盟友和伙伴的侵略性和强硬性不断增强的令人担忧的趋势。”卡尔说，“然而，我们将继续与我们的盟友和伙伴站在一起，支持他们为缓和局势所做的持续努力。如果得到确认，我将继续密切关注局势，因为双方都在努力实现和平解决。”

卡尔称，过去十年，美印防务贸易和技术关系出现了可喜的趋势。他补充说，如果得到提名确认，将努力维持这些趋势，包括通过关注重大采购和高端技术。在回答有关印度的问题时，卡尔说，如果得到确认，他将继续落实印度“主要防务伙伴”的地位，将美国和印度军方定位为更紧密的合作，以推进在印太地区的共同利益。他谈到，“为此，我将支持努力加强互操作性，扩大整个区域的双边和多边安全合作，并深化国防贸易和技术共享。”

卡尔说，他还将利用与志同道合的伙伴进行定期的高级别双边和多边接触来加强这种关系。他说，“为了继续提升美印伙伴关系，我将优先考虑几个有前景的合作领域。这些领域包括深化信息共享和相互物流业务，发展我们的国防贸易和技术关系，以及扩大海洋领域的高端合作，包括在印度洋地区和东南亚地区的合作。”他续指，“重要的是，我还将寻求扩大与该地区志同道合的伙伴的多边合作，包括通过四方机制、东盟和其他区域参与。”

听证会上在与参议员问答期间，卡尔表示，（对于美方来说）最大的机会是一个更加自信的中国所给外界产生的越来越多的关注和认识。他说，“我认为我们的很多盟友和伙伴都很紧张。坦率地说，我认为，疫情和中国对疫情的早期掩盖，以及在疫情期间的一些战狼外交也为我们创造了机会，得以使我们向那些越来越担心北京的国家靠拢。”他向质询参议员表示，“我非常同意您的观点，即强调我们的联盟和伙伴关系的重要性”。