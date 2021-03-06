美日印澳四国首脑首次峰会或于月内线上举行

澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）3月5日对记者证实了媒体此前的报道，即美日印澳四国将举行首次领导人峰会，不过没有具体说明时间。

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莫里森周五在悉尼对记者说，“这将成为印太交往的一个特点。”他没有透露预计将以虚拟方式举行的这一领导人会谈的时间细节。他说，“这将是四位领导人，四个国家，为印太地区的和平、繁荣和稳定进行建设性的合作。”莫里森介绍指，最近几周他与美国总统拜登和副总统哈里斯讨论了具体安排。他补充说，预计此次峰会后将进行面对面的会谈。

莫里森说，“四国机制（Quad）是美国和我们对该地区思考的核心，也是通过我们的东盟伙伴和他们对印太地区的愿景来看待印太地区。”他说，“所以，是的，四国机制是非常核心的。总统乃至国务卿都明确表示，他们重新参与多边组织，特别是在印太地区，是在印太地区建立稳定与和平的关键。我们赞同这一观点，我们鼓励这一观点。”

莫里森说，“我们强烈欢迎这种观点，因此我期待着四方领导人的第一次聚会，这将是有史以来第一次这样的聚会。我已经与(印度总理)莫迪和(日本总理)菅义伟就此进行了双边讨论”。他说，“我们期待着这些讨论和后续的面对面会议，因为这将成为印太接触的一个特点。”

莫里森表示，“四国机制不会是一个大的官僚机构，有一个大的秘书处和诸如此类的东西；它将是四位领导人、四个国家为印度洋太平洋的和平、繁荣和稳定进行建设性的合作，这对印度洋太平洋的每个人都有好处。这对我们的东盟朋友和整个西南太平洋地区的朋友特别好，确保他们能够继续拥有自己的主权和对自己未来的确定性。”

政治新闻网站Axios援引知情人士的话称，拜登计划在本月与日本、澳大利亚和印度领导人举行四国机制虚拟峰会。白宫则拒绝确认即将举行的会议。2月7日，《日本时报》曾首次报道称，拜登政府提议召开四方机制领导人峰会，不过补充说，这种会议是否真的会实现关键取决于印方的态度。

《印度快报》周六报道指，印度外交部尚未正式确认这一消息，但新德里的消息人士告诉记者称，3月12日被探讨为一个可能举行该峰会的日期。消息人士指出，四国领导人将于今年6月在英国举行的七国集团（G7）峰会上聚首，印度和澳大利亚总理都受到了邀请。而这也为四国领导人的当面会晤提供了机会。

上个月，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）参加了包括印度外交部长苏杰生（S Jaishankar）在内的四方外长虚拟会议。他们对中国提出了隐晦的批评，承诺 “坚决反对在东海和南海问题上单方面强行改变现状的企图”。自2017年恢复四国机制以来，印度2月18日在此次外长会议后的官方声明中首次使用 “四国机制”一词，将其命名方式与美国、日本和澳大利亚统一。会后，印方曾强调“致力于维护以规则为基础的国际秩序，其基础是尊重领土完整和主权、法治、透明、国际海域航行自由以及和平解决争端”。